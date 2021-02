La fuerza del ejemplo

La humanidad nunca ha enfrentado una pandemia con siete mil millones de personas. Las consecuencias epidémicas de tanto número de humanos es tal que aún no podemos ver la salida a pesar de tener vacunas.

De ricos a pobres será la aplicación universal entre los países, también de ricos a pobres será la magnitud del impacto. Sin embargo, cuando vemos a los individuos nos sorprende ver a millonarios contagiados, ¿por qué se contagió el Ingeniero Slim?, no tengo una idea. Que alguien así se contagie es una señal de que esto no discrimina tanto, hay otros ejemplos.

El Presidente López Obrador es otro caso, aunque muchos dignatarios lo han padecido no todos se mostraban tan desenfadados. Es una buena suerte que haya sobrevivido al Covid-19, estadísticamente fue de alto riesgo.

No podemos negar que el país estuvo pendiente de un hilo por unos días, pero como Trump, querrá sacar ventaja de ser sobreviviente. No creo que empiece a mostrarse fuera de los aviones con mascarilla, quizá de todos modos se hubiera contagiado por no tener sana distancia.

No fue un buen ejemplo, tampoco lo será ver su sobrevivencia como un signo de que esto es cualquier cosa. Me ha conmovido verlo chochear tratando de mostrar energía física caminando en el palacio o bajando las largas escaleras, anticipo recuperará casi toda su energía en las próximas semanas.

La conducta y actitudes de personajes admirados influirá en decenas, cientos o miles de millones de personas.

Cambiar la rutina de casi todos al mismo tiempo ha sido un gran reto, dejar de convivir, o convivir demasiado en casa, nos ha desgastado. Es mucho el costo económico, más el estrés.

Al perder muchos sus ingresos quedaron más al descubierto las abismales diferencias entre ricos y no ricos. Hay que ser rico para pasarla bien en estos tiempos, inclusive para vacunarse.

El escándalo de Pepillo Origel tapa el turismo de los ricos a vacunarse a Estados Unidos. Díganme donde tienen departamento y les diré donde se vacunarán. Hablando de vacunas, nos llevaremos un mes o un poco más de diferencia con los vecinos, no es poca cosa.

Vamos en la vacunación casi al parejo con el país más rico del mundo. Crítico es anticipar las muertes de uno o dos meses, al norte bajó el contagio, acá un poquito, anticipo pueda subir en cualquier momento.

Seguimos, la humanidad, viendo cómo se vacunan los demás, es decir los menos. Perseverar y mejorar las conductas sanitarias nos puede llevar muy bien a las vacunas de marzo y abril en México, sin tener que pagar miles de muertos más.

* El autor es siquiatra y ejerce en Tijuana.