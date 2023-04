La fobia al presidente

La pejefobia ya es endémica. La endemia es aquella enfermedad que se prolonga en el tiempo con afectación de una región o grupo de población claramente definidos. La fobia es un temor a situaciones o cosas que no son peligrosas y que la mayoría de las personas no las encuentran molestas. ¿Por qué alguno tendrá fobia a las arañas y otros al avión? El objeto fóbico puede ser muchas cosas, se describen centenares. La elección, inconsciente, a qué tenerle miedo irracional, se da por una activación automática de las estructuras cerebrales encargadas del miedo. El miedo y el placer se suelen asociar, el gusto por el género del terror es una cotidiana evidencia. Es sorprendente la enorme animadversión que genera el presidente en un tercio de la población. Se agravó la pejefobia con el pánico al verlo ganar las encuestas, aún no salen del espanto. Es un grupo de la población claramente definido, basta con comparar las marchas a favor y en contra, la burguesía no se puede esconder, menos la aspiración hacia la burguesía. Es una lucha de clases, en el sentido marxista. Entendiendo que estamos en el 2023 y los medios masivos de comunicación desclasan a muchos hacia derecha e izquierda, los pejefóbicos expresan tanta rabia como entusiasmo los seguidores de AMLO. Mucha pasión, ¿por qué no sucedía desde hace decenas de años?, ¿por qué tanto enojo? El fóbico no entenderá razones, el miedo dominará. Sin duda a muchos les cambió la vida con el cambio de régimen, ya no es tan fácil robar desde, o con, el gobierno. Al presidente le tocó la rifa del tigre, los eventos globales han tenido un enorme costo. Estamos de un hilo con la economía, como el resto del mundo, pero tenemos una situación privilegiada, aunque digan misa. Arrastramos tanta inseguridad y pobreza que se hace difícil pensarnos privilegiados, pero hay que reconocer la fortaleza frente a desastres y pérdidas en la mayor parte del mundo. Aun así, por momentos reaccionan como si estuviéramos frente a una dictadura, la intensidad es tal que ha costado enemistades. Este padecimiento nacional se agudizó con la cancelación del aeropuerto de Texcoco y con la desaparición del Seguro Popular, fueron dos grandes e icónicas pérdidas para la oposición, hay que reconocer que estaban plagadas de corrupción. En lugar de pejefobia, podemos llamarle elegantemente un trastorno por un problema de adaptación. Todo indica que nos esperan varios años por delante con este tipo de régimen, la capacidad de adaptarse, aún como oposición, debe imperar. Es causa de estrés la desadaptación. Otra forma de llamarle podría ser un trastorno del control de los impulsos, ¿hace cuánto no escuchábamos tantos exabruptos? Más debate, menos enojo, eso quisiera ver.