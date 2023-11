¡La economía, Biden!

A un año de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el panorama electoral se presenta aún incierto. Hay varios temas que se han convertido en prioridades para los votantes: la economía, la seguridad fronteriza, el fentanilo, el derecho al aborto y los juicios de Trump. A pesar de ello, el panorama político de Estados Unidos es un factor crucial que no debe pasarse por alto, ya que es esencial para tomar decisiones informadas sobre el destino futuro del país.

El ámbito económico constituye un tema de gran relevancia para todos los habitantes en la actualidad, y a pesar de la coyuntura económica del país, sigue teniendo un peso significativo en las elecciones estadounidenses. A lo largo de este año 2023, la inflación se ha convertido en una fuente de preocupación para numerosos votantes. El índice de precios al consumidor (IPC) de Estados Unidos aumentó un 9,1 % en junio, el mayor aumento en más de 40 años. Esta inflación está afectando a los bolsillos de los estadounidenses, que están viendo cómo sus ingresos no alcanzan para cubrir sus gastos básicos. El precio de la gasolina ha alcanzado máximos históricos, y el costo de la vida está aumentando en general. El gobierno de Joe Biden ha tomado medidas para tratar de controlar la inflación, como la liberación de reservas de petróleo de la Reserva Federal y la reducción de los aranceles a las importaciones chinas. Sin embargo, estas medidas no han tenido el efecto deseado, y la inflación sigue siendo un problema para los votantes. Esto podría perjudicar a los demócratas en las elecciones, ya que son los que controlan el Congreso y la Casa Blanca.

Por otro lado, la seguridad fronteriza es otro tema importante. La inmigración irregular es un problema complejo, y no hay una solución fácil. Es un tema que podría jugar un papel importante en las elecciones de 2023. El gobierno de Biden ha implementado una serie de medidas para tratar de frenar la inmigración irregular, como la inversión en la construcción de un muro fronterizo y la contratación de más agentes de la Patrulla Fronteriza, sin embargo, la migración no es el único tema que se ve implicado en la seguridad fronteriza. El fentanilo, el crimen organizado, el tráfico, entre otros. Son temas que generan preocupación entre los ciudadanos, ya que todo ingresa por la frontera, la cual, hasta el momento, no ha sido reforzada de manera adecuada, según muchos ciudadanos.

Trump sigue siendo muy popular entre los votantes republicanos. Según una encuesta de Fox News realizada en septiembre de 2023, el 58% de los republicanos y republicanos independientes aprueban el trabajo de Trump como presidente. Sin embargo, también muestran que Trump es un candidato muy polarizador y los juicios presentados contra Trump logran victimizarlo como perseguido político.

Ante esto, los demócratas no saben cómo defenderse aunque tienen reformas trascendentales, gestión decorosa, buena infraestructura y políticas de salud. Joe Biden ha tomado una serie de medidas para tratar de abordar los problemas económicos y de salud, tales como: La Ley de Infraestructura Bipartidista de 2021, que invierte en infraestructuras públicas como carreteras, puentes, redes eléctricas y de banda ancha. El Plan de Rescate Estadounidense de 2021, proporcionó ayuda económica a los estadounidenses afectados por la pandemia de COVID-19. La Ley de Inversión y Empleos en Infraestructuras y Empleos de 2021, que invierte en proyectos de infraestructuras y energías limpias.

Aun con todos estos retos, la moneda está en el aire y por razones que no podemos entender los norteamericanos piensan diferente. La inflación es un problema que está afectando a los bolsillos de los votantes, y los demócratas podrían ser responsabilizados por ello. En el caso de la seguridad fronteriza, los republicanos podrían tener una ventaja. La mayoría de los estadounidenses están preocupados por la imigración irregular, y los republicanos podrían capitalizar esta preocupación, el panorama podría cambiar, habrá que ver en los próximos meses la campaña.

¡Nos leemos en la próxima !

*El autor es catedrático en la Escuela de Derecho y Gobierno de Pacifico Universidad.