La descripción de Pete Rose como amigo y como persona

Leonardo Montaño, de Caracas, pide: “Tengo entendido que Ud. es amigo de Pete Rose y que él había aceptado su invitación para venir a Venezuela y jugar con Guaicaipuro frente a Farándula. Le suplico describa a Pete como persona”.



Amigo Leo…: Cuando jugó en Venezuela, Pete y yo nos hicimos amigos. En Grandes Ligas, la presencia de David Concepción con los Rojos, fue una gran ayuda para solidificar esa amistad. Pete es amante profundo del beisbol y dispuesto a servir a sus allegados. Ese viaje a Caracas no se dio, porque cuando todo estaba listo, lo contrataron los Phillies y se lo llevaron a Philadelphia para promoverlo.



Eduardo Rodríguez, de Nava, Coahuila, solicita…: Favor recomendarme libros de beisbol que todo periodista y amante del deporte debería leer”.



Amigo Edo…: “Cinco mil Años de Beisbol”, de Ediciones B, Caracas, Venezuela. Está agotado, pero a ver si lo consigues. “La Historia de las Series Mundiales, 1868-2005”, editado por la Universidad de Sonora. Otro es “The Biographical Encyclopedia, Baseball”, editado por “Sports Illustrated”; “Who’s Better Who´s Best in Baseball”, por Elliott Kalb, editado por “McGraw Hill”; “Baseball for Dummies”, por Joe Morgan, editado por “Morgan-Lally”; “Tim McCarver’s Baseball for Brain Surgeons and Other Fans”, editado por Villard. Ennio Minarinni, de Montreal, pregunta…: “¿Cuáles han sido los últimos mánagers que han dirigido desde los sitios para coaches”.



Amigo Neno…: Todos estos solo algunas veces. Preston Gómez, Gil Hodges, Tom LaSorda y Yogi Berra.



Héctor Marcano, de Adelaide, Australia, comenta…: “Si Pedro Martínez está en lo correcto sobre el tamaño de las pelotas, no lo sé. Pero ahora los mánagers se sientan a esperar el jonrón. Y los que dan batazos largo ya ni corren, esperando a ver si la bola se va. Hay juegos donde todas las carreras se anotan por cuadrangulares. Ésto ya no es tan divertido como antes”.



Joel Escaray, de Ciudad Ojeda, pregunta…: “El Descalzo, Joe Jackson, ¿pudo haber llegado a los 4000 hit de no haber sido expulsado del béisbol?”.



Amigo Joelo…: A su promedio de 136 hits por temporada, hubiera necesitado jugar hasta cumplir los 51 años para alcanzar los cuatro mil incogibles.





