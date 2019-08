El término “cifra negra” se utiliza para definir el porcentaje de delitos que no se denuncian.

El término fue introducido en México por Inegi, que una vez al año publica la llamada “Encuesta de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Publica” (Envipe).

La metodología que utiliza para determinarla considera los delitos que no son denunciados, más los delitos en los que el MP no inició averiguación previa, más aquellos en los cuales no se especifica denuncia.

Envipe publica la cifra negra anualmente en el mes de septiembre, con encuestas realizadas a diciembre del año anterior.

Por ejemplo, actualmente tenemos el Envipe 2018, que fue publicado en septiembre 2018, con encuestas efectuadas en diciembre 2017, donde la cifra negra en BC es de 87%, por debajo de la media nacional de 91%.

El problema con la cifra negra de Envipe es el desfase en tiempos mencionado, donde en el mejor de los casos está 9 meses atrasados, haciendo muy difícil la evaluación de las procuradurías y por consecuencia las estrategias respectivas.

Otro problema es que es un indicador estatal, donde en el caso de BC se elabora solo con encuestas aplicadas en Tijuana y Mexicali, cuando en realidad la problemática de cada municipio es diferente.

En respuesta, desde diciembre 2018, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, a través de una firma encuestadora local, calcula su Cifra Negra para BC.

La metodología y la batería de preguntas son similares a las de Envipe, con la diferencia que los resultados son por ciudad y se publican cuatrimestralmente.

Comparto los resultados de la última encuesta realizada:

La cifra negra estatal fue del 78.7%, conformada por 52.1% de delitos no denunciados y 26.6% de delitos denunciados pero no resueltos. Este resultado es 10% menor que el estudio efectuado en diciembre 2018.

En otras palabras, los bajacalifornianos denunciaron 10% más en estos cuatro meses.

El 26.6% de delitos denunciados y no resueltos, incluye delitos donde el MP no puede por alguna razón iniciar averiguación previa, los que se investigaron sin resultados, y los que se denunciaron a otras instancias (911 o 089), y donde acudió algún policía pero no entregó un reporte conocido como IPH.

Del 78.7% estatal, Tecate tiene la menor cifra negra con 67.1%, seguido por Tijuana con 75.8%, Ensenada con 79.6%, Rosarito con 81.2%, y Mexicali con 84.9%.

En la encuesta, los encuestados también responden si consideran útil denunciar, donde Tijuana está en primer lugar con 69.3%, Tecate con 46%, Rosarito con el 42.7%, Mexicali con 38.9%, y Ensenada con 31%.

Esta segunda parte nos determina los municipios con mayor efectividad en sus subprocuradurías de justicia.

Adicionalmente, la encuesta aplicada por el Ccspbc nos genera la siguiente información:

- 55% de las personas piensan que ha aumentado la inseguridad en su ciudad.

- 63% de las personas dicen que la inseguridad les afecta en su vida diaria.

- El robo o su intento es el delito número uno en BC.

- En el 26% de los delitos se portaba algún tipo de arma.

- Solo 36% de los asaltos en la vía pública son denunciados.

- El hostigamiento sexual es uno de los delitos menos denunciados.

Mucho por hacer en BC en materia de procuración de justicia. El estudio completo se puede ver en www.vivirsegurosBC.org.

* El autor es presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado.