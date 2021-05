La campaña electoral de Baja California 2021 y los medios 2ª Parte

La campaña electoral de los candidatos a la gubernatura ya está en su segunda etapa, pasado el segundo debate entre los candidatos asistentes. De ahí que, en esta ocasión, le comparto los resultados parciales del análisis de los mensajes propagandísticos emitidos por quienes aspiran a gobernar la entidad. En este caso, los datos provienen de una muestra a partir del 4 de abril, revisando cinco diarios bajacalifornianos, dos de Mexicali, dos de Tijuana y uno de Ensenada y que en este caso los datos que se presentan corresponden hasta el 4 de mayo pasado; es decir un mes de campaña, y siete días de la muestra de 13 fechas de registro; en ello han colaborado, la Dra. Alejandra Rodríguez, el egresado Luis Andrés Luebbert y los estudiantes, Josué Bernal y Jacqueline Castañeda.

A la fecha, se han registrado 94 notas periodísticas. De ellas, el 89% fueron publicadas en páginas interiores y el 30% en la sección local. Un rasgo que sobresale de este análisis es que el 40% de las notas divulgadas por los cinco diarios, son boletines informativos, registrados como “redacción”, es decir no se cubrió el evento, y el periódico publicó la información que se presume es enviada por los equipos de comunicación social de cada candidato; por ende, lo que prevalece es la nota informativa como género periodístico, apenas hay un reportaje y tres entrevistas exclusivas. En cuanto a los temas prioritarios que mencionan los candidatos, destacan aquellos que corresponden a la economía con un 21%, seguido de política partidista con 18%. Si bien, los candidatos hacen propuestas y promesas de campaña (52%) y expresan cómo trabajarán para cumplir esa promesa (59%), en ningún momento indican la fecha en que cumplirán la propuesta o promesa que hacen a la ciudadanía.

De las 94 notas, el 40% de ellas mencionó a la candidata Marina del Pilar Olmeda (MORENA), seguida con el 16%, de Hank Rhon (PES) y el 10% a Guadalupe Jones (PAN-PRI-PRD). Estos son los tres candidatos con mayores porcentajes de información periodística publicada en los cinco diarios bajacalifornianos.

Si ese dato lo comparamos con las redes sociodigitales, publicado el dato el pasado 27 de abril, en el cual la representante de MORENA, es a quien más le comparten sus seguidores sus publicaciones (24,692), se podría suponer que es Marina del Pilar Olmeda, la candidata con mayor cobertura en los medios impresos y cuyos simpatizantes comparten en mayor cantidad las actividades que publica en Facebook.

Por todo ello, amable lector, consideramos que usted no está debidamente informado de las actividades que realizan los candidatos, pues las rutinas periodísticas no dan debida cuenta de las campañas, al publicar en un alto porcentaje los boletines emitidos por los equipos de comunicación y en cuanto a las redes sociodigitales, compartir muchas publicaciones o más “me gusta”, no necesariamente que equivalen a un voto. Así que aún hay trecho por recorrer en cuanto a las campañas y esperar que el tercer debate, realmente lo sea. ¿Usted qué opina?

*- El autor es coordinador del Observatorio Global Mediático-UABC.