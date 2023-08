La atención psiquiátrica

En muchos países la gente solicita atención psiquiátrica, acá aún hay temor, prejuicio o estigma. Conservadoramente diría que una de cada cinco personas cubre los criterios diagnósticos para presentar un trastorno mental en algún momento, si todos buscaran ayuda no habría tanto desempleo de psicólogos clínicos, y los psiquiatras resultaríamos insuficientes. Veo muchos pacientes americanos de origen latino, ellos necesitan un psiquiatra latino en un ambiente latino como Tijuana, nos buscan por motivos culturales y de lengua, también influidos por una cultura de atención psiquiátrica que existe del otro lado. Dicho sea de paso, acá con mejor atención y costos que un psiquiatra americano. Falta educación sobre lo que es un médico psiquiatra, y es que no es rápido de explicar, decirse experto en la atención de los trastornos mentales es quedarse muy corto. La psiquiatría estudia con la biología lo mismo que la filosofía, el ser. La mente es un complejo conjunto de fenómenos prácticamente simultáneos, una mezcla de tendencias biológicas del cerebro con un conjunto de ideas tomadas de su relación con otros cerebros. El fondo es muy biológico, la forma muy social, la mente es genética más historia de vida. El psiquiatra atiende todo ese espectro, pero por estudiar los trastornos vemos lo básico de la mente. Los trastornos que atendemos como especialistas médicos nos permiten aprender mucho sobre el funcionamiento normal. La patología ha llevado a descubrir los mecanismos básicos de muchos órganos y funciones. En la mente humana también su patología nos enseña mucho sobre la forma en que funciona la mente. El neurólogo, como especialista médico también atiende el cerebro y el sistema nervioso periférico, las llamadas enfermedades del sistema nervioso, no mentales, como Parkinson o epilepsia, por citar algunas, alteraciones identificables con la exploración y estudios, en cambio la atención de los trastornos mentales se basa esencialmente en la palabra del paciente. El psicólogo no tiene la formación biológica que un médico posee, las fuentes de malestar de la vida interpersonal son de su mayor atención. El psiquiatra tiene que saber algo de los dos extremos, neurológico y psicológico, y mucho sobre las mentes alteradas o disfuncionales. Además, el psiquiatra tiene que saber sobre la colitis, los dolores musculares y un montón de alteraciones fisiológicas que frecuentemente se deben a algo mal en las neuronas. Por el momento hacemos lo que podemos, tenemos mucha información sobre la neurotransmisión y sobre la relación cerebro-medio ambiente, me han tocado grandes avances en mis más de cuarenta años ejerciendo cotidianamente. Anticipo que será en la genética donde se producirá la siguiente revolución psiquiátrica, ojalá y se dedicara más dinero al estudio del cerebro que al Universo. Ser psiquiatra es singular, atendemos lo más personal del ser.