La Tijuana que debemos presumir

Hace unos días escuché un podcast sobre el sector inmobiliario en la ciudad y me llamó mucho la atención una frase que dijo el invitado y fue "Tijuana es víctima de su propio éxito" y es que estaban hablando de las ventajas y desventajas (movilidad) que tiene el vivir en Tijuana.

Si bien nuestra tierra, es una ciudad de migrantes que busca mejorar su calidad de vida, establecerse, trabajar arduamente y echar raíces, otras personas no lo ven así, no sienten arraigo y no les gusta vivir aquí aunque su nivel de vida ha mejorado. Ahora es muy común la migración del sur, pero del sur de California lo que ha elevado mucho el valor de una propiedad y resulta imposible adquirir o rentar una casa o departamento si ganamos en pesos, es lo que llaman el "Mexican Dream".

Es hora de que olvidemos esa frase que lo más bonito de Tijuana es San Diego, a veces hasta los mismos tijuanenses nacidos aquí, no tienen idea a dónde llevar a una persona que viene por primera vez a conocer, por supuesto es una ciudad muy joven, no tenemos monumentos históricos, pero tenemos otras cosas muy atractivas y que le dan un encanto muy particular.

Somos la ciudad donde nació la Ensalada Caesar que se vende en todo el mundo, aquí se creó la cocina Baja Med por los Chefs Guerrero y Plasencia y es reconocida como una de las mejores a nivel internacional, Tenemos excelentes restaurantes para todos los gustos y precios.

También podemos decir con orgullo que aquí se preparó la primera pizza mexicana con chorizo, frijoles y chiles jalapeños, además somos conocidos como la capital de la cerveza artesanal en México.

Se ensamblan la mayor parte de las pantallas o televisores de marcas reconocidas, tenemos los mejores tacos de carne asada y adobada con guacamole real, de verdad, no ¨aguamole¨ y qué me dicen de los tacos de birria de res con frijoles de la olla, grandes restaurantes de mariscos que fusionan la forma de preparación de otros estados de la República con la nuestra.

Tijuana es cuna de grandes artistas, músicos, conductores de radio y televisión que puedo decir que son los mejores en sus áreas como el gran Javier Bátiz, la mejor cantante de baladas Lupita Dalessio, la mejor exponente del rock indie Julieta Venegas, el mejor conductor de televisión Marco Antonio Regil, la mejor villana de telenovelas María Rubio y su inolvidable personaje de Catalina Creel en la telenovela ¨Cuna de Lobos¨.

Podemos presumir a Elsa Cárdenas que hizo cine a lado de Elvis Presley, a Felicia Mercado que fue Señorita México, al campeón de peleas Vale Todo Brandon Moreno, al Colectivo Nortec, Eduardo Silvestre Mister Universo, Alejandra Espinoza actriz y conductora de Univisión y más recientemente el famoso Grupo Firme.

Tenemos un Centro Cultural Tijuana, con museos, exposiciones, una Cineteca muy bonita, un Cine Omnimax que es impresionante, la moderna Zona Río, área comercial y de oficinas que tiene centros comerciales, bares, discotecas. Dar un paseo por el bulevar Agua Caliente y sus nuevas construcciones verticales es de lo mejor.

Dar un rol por el Malecón y el muro fronterizo en Playas causa mucho impacto entre sus visitantes, a mí como gente local, me provoca tristeza, pero no puede faltar la fotografía ahí, así como en la Plaza Monumental, una de las dos en el mundo que están a la orilla del mar.

Somos la frontera más importante de México a nivel comercial, tenemos contacto directo con el primer mundo y eso nos hace únicos, nuestra forma de vida no se puede comparar con el resto del país, por eso somos una gran ciudad, cosmopolita, la Coqueta Tijuana, la frontera más visitada del mundo.