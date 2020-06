La Nom 035 y el gerente de la felicidad

Yo trabajo desde que no contrataban mujeres, desde que te decían “no traigas el trabajo a casa”, donde no importaba si estabas enfermo, de luto o crudo, había que trabajar y punto.

Hoy las cosas cómo cambian, ahora los colaboradores tienen “sentimientos” entre más millennials, más sensibles. Resulta que ahora ya no hay una línea que divide tu vida personal de la laboral.

Hace algún tiempo ya se habla del gerente de la felicidad, esta a años luz en México pero para allá vamos y una muestra de eso es la NOM 035 de la que todas las empresas nos estamos ocupando ¿de qué se trata?

NOM-035-STPS-2018. FACTOR DE RIESGO SICOSOCIAL EN LOS CENTROS DE TRABAJO

Que ya está en vigor y que es necesaria cumplirla para reabrir las empresas después de la pandemia. Si todavía no se ha hecho cargo de eso, lea.

¿Cuál es el objetivo? de manera oficial y transcribiendo: Establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo sicosocial, así como para promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. En otras palabras, hay que atender la salud emocional de los colaboradores y prevenir el famoso “estrés laboral” pero no se me espante, no es que vengan con el “patatús” y suba la prima de riesgo, hay procesos y procedimientos para todo.

Definamos “patatús”: Factores de riesgo sicosocial son aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad, no orgánicos del ciclo sueño vigilia y de estrés grave y de adaptación, derivado de:

-La naturaleza de las funciones del puesto de trabajo

-El tipo de jornada de trabajo

-La exposición a acontecimientos traumáticos severos o a actos de violencia laboral al trabajador, por el trabajo desarrollado.

Y agrego: El estrés generado por la pandemia.

¿Por dónde empezar? Primero lea la Norma porque esta columna no me alcanza, pero le sintetizo:

1.- Identificación de los factores de riesgo sicosocial

2.- Identificación del Entorno organizacional favorable

3.- Hacer del conocimiento de los colaboradores la existencia de esta nueva NOM 035

4.- Hacer un diagnóstico: La STPS le solicita levantar información a través de herramientas (encuestas) para saber el panorama inicial sobre el estado sicosocial de su entorno laboral. Este diagnóstico es lo que debe de tener para enero -por lo menos- Son 3 tipos de encuestas dependiendo de la situación y el entorno laboral

5.- Desarrollar las política de prevención de riesgos sicosociales

6.- Implementar, mantener y difundir, ojo aquí, háblele al responsable de mercadotecnia para que la información que suelte sea la adecuada.

Ahora bien, para cumplir con todo esto usted debe de poner sus barbas a remojar, tendrá que involucrarse en temas de perfiles de puestos, tipos de contratación, etc. Obviamente el tema es más extenso de lo que puedo escribirle aquí, pero quería ponerlo en antecedentes porque se está preparando una nueva Norma sobre Ergonomía NOM-036 que ya después le platicaré.

El asunto es que debemos de ordenar nuestro capital humano, al final todo esto nos hará ser más productivos. Hasta el cansancio le he dicho que un empleado feliz es más productivo, ahora, lo tendremos que hacer por ley.

A todo esto, estoy esperando que alguien regule el marketing en las empresas ¿para cuándo una ley sobre cumplir con una estrategia integral de marketing? No estoy bromeando ¡urge! Dios me preste vida para asomarme por la ventana y ver un auditor de marketing. Cadena de oración. Búsqueme en Google, teclee mi nombre: Marcela Mexia ¡gracias por leer!

* La autora es estratega de marketing, directora de Adirektiva, miembro de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias.