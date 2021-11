La Liga Mexicana va a ser internacional

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).- “Algunos usan a los siquiatras para alcanzar la alegría espiritual… Pero la mayoría utilizamos a los bartenders”… Trapichito.

** Gestionan ampliación de la Liga Mexicana del Pacífico con dos franquicias en territorio estadounidense, en California. Así jugarían internacionalmente y con 12 equipos. Los 10 actuales, Tomateros, Charros, Venados, Cañeros, Mayos, Yaquis, Naranjeros, Ágilas, Algodoneros, Sultanes… ** El lanzador boricua, José Berríos, de 27 años, firmó por 131 millones de dólares, una extensión de siete campañas con los Blue Jays… ** Justin Verlánder firmó con los Astros, por una temporada, por 25 millones y una opción. No lanzó este año por la Tommy John. Su record, 296129, 3.33…

** En Anaheim contrataron por 21 millones a Noah Syndergaard, para 2022 solamente… ** Los Bravos, firmaron al receptor barquisimetano, de 34 años, Manny Piña. Le pagarán ocho millones por dos temporadas… ** Yankees y Dodgers en pugna por Corey Seager y Carlos Correa. Ayer informaron que ambos equipos prefieren a Seager ante el puertorriqueño. Los dos están en sus 27 años de edad… ** El más ganador de Guantes de Oro, el lanzador zurdo, Jim Kaat, quien recibió 16 de esos premios, no llegó al Hall de la Fama de Cooperstown vía periodistas. Ahora espera por la votación del Comité de la Golden Era…

“Mi vecina, la de enfrete, es cinturón negro en chismografía…La Pimpi.-o-o-o-o** Los agentes de Shohei Ohtani, CAA Sports, tratan de lograr una extensión de 10 temporadas para el mejor bateador entre los lanzadores, por no menos de 250 millones de dólares. Pero el gerente-general de los Angelinos, Perry Minasian, no quiere ni hablar del asunto. Ohtany cobrará cinco millones 500 mil en 2022 y 2023, igual que este año. Y en 2024, podría ser agente libre… ** Los agentes libres de calidad este año son 106… ¡Amanecerá y veremos!... ** Los Dodgers no están preocupados por bajar su presupuesto para no ser sancionados con el impuesto al lujo. Pagaron este año a sus peloteros 282 millones 700 mil dólares, 62 millones 700 mil sobre el límite permitido sin impuesto… ** Kris Bryant va vía Marineros. El gerente-general, Jerry Dipoto, lo gestiona. El agente, Scott Boras, ha dicho que espera para Kris, un contrato de 300 millones por 10 años… -o-o-o-o-o“A ver, completa este refrán…: ¿ojo por ojo?… ¡Sesenta y cuatro!… Sábados Felices.

