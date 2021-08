La LNBP está de vuelta

Tijuana tendrá nuevamente acciones de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional.

Aunque en esta ocasión será con un equipo “prestado”, el de los Soles de Mexicali, que tuvieron problemas de billetes con el gobierno en turno para utilizar el Auditorio del Estado. Aunque la versión que dieron para el cambio de escenario fue que es a causa de la pandemia, que sigue entre nosotros. Afortunadamente, lograron que la directiva de los Zonkeys de Tijuana, quinteta que milita en el Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacífico, les permitiera utilizar el gimnasio que tienen en la unidad deportiva Santos Meza. Por cierto, en dos años, sólo han tenido tres partidos en esa instalación, ya que la temporada 2020 se suspendió a causa de la pandemia y en el 2021, de plano, no tendrán campaña. Las directivas firmaron convenio, en el que destaca que las academias que tienen ambas franquicias se enfrentarán y llevarán a cabo una serie de clínicas, con el objetivo de promover el deporte ráfaga. El debut de Soles en su nueva casa será ante Astros de Jalisco el próximo 14 y 15 de septiembre. Astros es un equipo que pertenece a la gente que dirige a los Gigantes, éstos que militan en Cibacopa. Pero la temporada para Soles inicia el día 3, cuando visiten a los Libertadores de Querétaro, a quienes se medirán también el día 4. Tijuana ya tuvo sus propios equipos en la LNBP, Galgos y Cosmos, que se fueron para no volver. Jeffrey Jensen Acosta, que no hace mucho fue anunciado como parte de la directiva de Zonkeys, aunque ignoramos si sigue ahí, aparecía al frente del grupo que tenía a los Galgos. Ahí también estaba Sergio Amaya, cuñado de Jorge Hank Rhon, así que billetes había. Adolfo Guerrero, que aparecía como propietario de Cosmos, no supo o no pudo aprovechar el apoyo total que recibió el equipo por parte de José Guadalupe Osuna Millán, cuando era el gobernador del estado y dejó el equipo. Cierto que hubo antes básquetbol profesional, en los 70´s con los Dragones de Tijuana, que llegaron a ganar el cetro del Circuito Superior, venciendo en la final a los Panteras de Aguascalientes. Aparecieron otros Dragones, los que trajo Ernesto Vizcaíno Garrido, pero a la Conferencia Nacional de Baloncesto Profesional, pero para pronto tiraron la toalla. En ese equipo militó Ángel Fonseca, quien será el coach de Coyotes de Tijuana en la próxima campaña del Circuito de Baloncesto del Pacífico, el Cibapac. El conjunto después pasó al control de Amado Cruz Anguiano, que también dejó ir la franquicia. Y es que los aficionados tijuanenses, conocedores y exigentes, no peleaban por los boletos para entrar al Auditorio Municipal. Las comparaciones son odiosas, pero metía más gente al gimnasio un juego del Circuito Mayor de Básquetbol de Tijuana, considerado por la Federación Mexicana como el torneo de mayor nivel en el noroeste de México, igual o más que la Liga Estatal de Chihuahua. El otro día nos preguntaron si los directivos de Zonkeys estaban en tratos para comprar a los Soles y dejarlos en Tijuana, lo que nunca se dará, pues Mexicali espera regresar a su casa en el 2022 y los Zonkey están bien en el Cibacopa. Se nos terminó el espacio para los Apuntes y hasta aquí llegan… por hoy, sigamos cuidándonos, vacunados y todo, con cubreboca, gel antibacterial y sana distancia, los que no han recibido sus dosis, quédense en su casa, sería de mucha ayuda para controlar la pandemia.