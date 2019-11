La Carta desde el Más Allá De Honus Wagner para Derek Jeter

Coral Gables, Florida. (VIP WIRE)-. “Un discurso hilo dental es el que resulta muy breve, pero cubre el punto esencial”... LA PIMPI.-

-o-o-o-o-

Mi querido y admirado Darek…: La mayoría de los 25 shortstops elevados al Hall de la Fama de Cooperstown, estamos en este cómodo y maravilloso Más Acá. Por eso nos entusiasma tu elevación que ha de ser en 2020, si no fallan las predicciones.

Imagínate, yo me retiré hace más de 100 años, en 1917. Pero he seguido pendiente del beisbol y especialmente, como es natural, de peloteros como tú, que has sido el más notable shortstop de todos los tiempos, incluso superior a mí mismo.

La verdad fui un bateador fuera de serie, terminé sobre 300 en 17 de mis 21 temporadas, 381 en 1900. Pero en el juego todo, has sido único. Y reconozco que en tu época, en esta época, el beisbol es mucho más exigente que cuando lo jugaba yo, a fines del siglo XlX y comienzos del XX.

Vas a ser parte de un extraordinario grupo de los mejores shortstops en la historia, Luke Appling, Dave Bancroft, Ernie Banks, Lou Boudreau, Joe Cronin, George Davis, Travis Jackson, Hughie Jennings, Barry Larkin, Pop Lloyd, Rabbit Maranville, Pee Wee Reese, Cal Ripken, Phil Rizzuto, Joe Sewel, Ozzie Smith, Joe Tinker, Alan Trammell, Arky Vaughan, Honus Wagner, o sea, yo, Boby Wallace, John Ward, Willie Wells, Robin Yount y Luis Aparicio.

Un solo nativo de Latinoamérica, aún cuando ha sido una posición muy de ellos.

Te digo la verdad, si yo votara para el Hall de la Fama, como permiten votar hasta por 10 candidatos, te daría los 10 votos a ti, y creo que muchos de los electores harían lo mismo si se lo permitieran.

Tú sabes, en Cooperstown hay algunos que no lo merecen, por lo que, cuando va a llegar uno como tú, se piensa que podrían cederles algunos méritos a esos de escasos recursos.

Dejas una historia tan brillante, que creas un problema, porque ahora los fanáticos, lógicamente, van a comparar contigo a todo el que llegue a la posición de shortstop de los Yankees. Y eres incomparable.

Tanto, que te creo superior a todos nosotros, los 25 ya en el Hall de la Fama.

Como puedes haberlo captado, te admiro intensamente, amigo Derek… Abrazos, Honus.

RETAZOS.- ** Familiares de Carlos (Terremoto) Ascanio, por favor, comuníquense con Oswaldo Olivares, telf. 414-432-1161, en Venezuela. Él y J.J.Ávila los necesitan para el acto de elevación de Carlos al Salón de la Fama del Beisbol Venezolano. Gracias en nombre de la memoria de Terremoto…** Hablando de los shortstops de los Yankees, al holandés, Didí Gregorius, agente libre, lo quieren los Phillies, quienes piensan mover a otra posición a Jean Segura. Se supone, sin embargo, que los Yankees, intentarán devolver a Didí a la casa del Bronx… ¡Como quien dice!...

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.