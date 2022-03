La Carta desde el El Más Allá: De Babe Ruth a Shohei Ohtani

Mi admirado Shohei…: Te quiero y te admiro. Dicen que eres mejor pelotero de lo que yo fui. No nos preocupemos por eso. En mis años de bigleaguer, 1914-1935, oí muchas veces que otros eran mejores que yo, especialmente Lou Gehrig, y nunca me preocupó eso.

Ahora, la verdad, me parece que sí eres mejor que yo, porque corres muy bien las bases y eso nunca lo pude hacer con éxito. Desde este Más Acá, donde estoy a partir de 1948, te admiro con emoción, porque jamás hubo un pelotero como tú. Y lo más interesante, desde 2018, cuando llegaste a las Grandes Ligas a bordo de los Angelinos, te has superado año tras año. ¡Lástima que tu equipo no ha llegado a la Serie Mundial en estas cuatro temporadas! porque espero con ansiedad verte en la pelota de octubre.

¡Cómo habrás calado de bien en Grandes Ligas, que te llaman el espectáculo del momento! Es decir, “Show Time”. Diarios y revistas juegan con tu nombre y escriben “Sho-Time”. Sho por Shohei, claro.

Eres el espectáculo del momento. Lástima que este innecesario lockout te haya postrado en el mundo de los inactivos, privándonos a todos de disfrutarte.

En la revista “Baseball América” te califican de “locura, increíble y diferente” y dicen que “sobrepasaste los límites”. Bueno, es que en 2021, sacaste 46 jonrones, conectaste ocho triples y lanzando, ganaste nueve juegos. Todavía tuviste tiempo para robar 26 bases y dejar a 156 bateadores strikeouts, mientras solo embasaste a 44 por bolas en 130.1 innings. Shohei…: Tu lanzas y eres sluger a la vez. Yo lanzaba en mis primeros años y después me dediqué solo a batear y fildear por el outfield. Por eso insisto, eres mejor que todos, incluso yo mismo. ¡Seguro!

Mis seguidores insistirán en que mi mayor mérito ha sido que fui el primero con notable poder. Bueno, es cierto, pero ya estamos cerca de los 90 años desde mi retiro, y nunca hubo nadie con tales facultades.

También me ganas en honorarios. Este año estás firmado por cinco millones 550 mil dólares, pero a partir de 2023, tus agentes, CAA Sports, pueden conseguirte cerca de 40 millones anuales. Mis mayores sueldos fueron, 80 mil dólares en 1930 y en 1931, cuando me atacaban porque ganaba más que el Presidente, Herbert Hoover. Fue cuando respondí…: ¡Claro! Porque el año pasado tuve mejor temporada que él!

Dios te cuide, Shohei. Y te mantenga ese brazo, esas piernas y ese poder, para que sigas asombrando a la gente del beisbol… Babe.Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

ATENCIÓN.- El archivo de estas columnas en google si entras por “el deporte vuelve a unirnos”.