La independencia judicial es crucial en un estado de derecho. La Suprema Corte de Justicia es la máxima autoridad judicial en México y por ello, es primordial que sus magistrados tengan total independencia para impartir justicia sin ningún tipo de presión política o económica.

En otros países, como Estados Unidos, se eligen a los magistrados de la Suprema Corte por voto ciudadano. Sin embargo, este mecanismo puede resultar peligroso, ya que la elección de los magistrados puede depender de intereses de partidos políticos o de campañas publicitarias costosas.

En lugar de elegir a los magistrados por mérito, existiría la posibilidad de que se den elecciones orquestadas por grupos de poder y se pierda la integridad de la Suprema Corte. Por ejemplo, en Estados Unidos, las últimas elecciones de magistrados de la Suprema Corte, como la de Brett Kavanaugh, fueron sumamente controversiales y polarizantes. Kavanaugh, quien fue nominado por el presidente Donald Trump, fue acusado por varias mujeres de haber cometido abuso sexual en su juventud.

El proceso de elección y confirmación de Kavanaugh demostró el riesgo de que la designación de magistrados esté sujeta a la influencia política y a las campañas electorales Por otro lado, México ha mantenido un sistema de elección donde son los senadores quienes eligen a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Este mecanismo ha permitido que la Suprema Corte tenga un carácter más independiente, ya que los senadores deben buscar a los mejores candidatos y no estar sujetos a órdenes de partidos políticos o grupos de interés.

Además, el sistema de elección actual en México ha demostrado ser efectivo. Los magistrados de la Suprema Corte han guiado decisiones históricas a favor de los derechos humanos y la justicia en México. Al mantener este modelo, México sigue demostrando su compromiso con el estado de derecho y la independencia judicial.

Es importante destacar que un sistema de elección independiente no significa que los magistrados de la Suprema Corte sean infalibles o que no se puedan critica sus decisiones. Siempre debe haber diálogo y debate sobre las decisiones que se toman en la Suprema Corte de Justicia, pero estas discusiones deben basarse en argumentos jurídicos y no políticos.

En resumen, la independencia judicial es fundamental para asegurar un estado de derecho justo y equitativo. En países como Estados Unidos, el sistema de elección por voto ciudadano puede poner en riesgo la independencia de la Suprema Corte de Justicia. México ha optado por un sistema de elección que garantiza la independencia de sus magistrados, a través de la selección por parte de los senadores.

Este modelo, que ha demostrado ser efectivo y transparente, es un ejemplo a seguir para otros países en su búsqueda por unsistema de justicia fuerte e independiente. Y no nos hagamos tontos, la propuesta de Andrés Manuel López Obrador persigue todo menos un mejor sistema judicial. Todo: empezando por su control.

*- El autor es periodista con 27 años de carrera, ha encabezado noticieros en la televisión internacional; ganó el premio Nacional de Periodismo y ha sido académico, además dirige la página www.alfredoalvarez.mx.