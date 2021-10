Jalón de orejas en Ensenada

En víspera inicio de una nueva administración estatal emanada del Morena y ante las versiones que señalan fracturas y actos de revanchismo entre quienes gobiernan Baja California, la secretaria general del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, María de Lourdes Ostos Aquiles estuvo en Ensenada y llamó a quienes forman parte del partido a asumir un comportamiento responsable. Además, dicen que lamentó que quienes fueron electos como representantes populares, hoy permitan que se manden mensajes equivocados hacia la sociedad. “Pareciera que solo estamos observando esta situación de manera complaciente. Después de tantos años de lucha, no podemos permitir que nos confronten, ni debemos ser verdugos de nuestro movimiento”, manifestó Ostos Aquiles descartó que hay un rompimiento entre la gobernadora electa Marina del Pilar Ávila Olmeda y las y los presidentes municipales de Rosarito, Ensenada, Tijuana y Tecate, sin embargo, reconoció que es necesario reafirmar que más allá de que existan diferencias, el objetivo común es avanzar en la cuarta transformación. “Todo esto es un reacomodo y estoy convencida de que pronto demostraremos que mantenemos la unidad que nos llevó a encabezar gobiernos y a dejar en claro que sí es posible avanzar”, expresó. En relación al dictamen aprobado por la Comisión de Reforma del Estado y Jurisdiccional del Congreso del Estado que determinará si el presidente municipal de Ensenada, Armando Ayala Robles, será o no sujeto a juicio político, la secretaria general del comité ejecutivo estatal de Morena se dijo confiada en que los aspectos jurídicos prevalecerán sobre los que se señalan como políticos. “Esto es parte de un proceso que no inició Morena, ni promovió Marina del Pilar como se ha dicho”, afirmó.

DA EL VALLE DE QUÉ HABLAR

Este fin de semana en que se habló mucho del Valle de Guadalupe en los medios de comunicación a causa de la polémica ocasionada por el concierto de Christian Nodal, que culminó en la cancelación de una primera fecha programada para el pasado sábado y la reubicación del evento a un terreno fuera del Valle de Guadalupe, también se dio un anuncio importante como una muestra de cómo los vinos que ahí se producen siguen posicionando positivamente a Baja California y a México en el mundo, pues dos etiquetas de la Vinícola Maglén, obtuvieron una doble medalla de oro y una de plata en el Global Wine 2021. Se trata de la Reserva de Cabernet Sauvignon y de un Petit Verdot, ambas cosechas de 2018, premios otorgados en el concurso presentado por la revista El Conocedor, lo que demuestra cuál es la verdadera esencia de Valle de Guadalupe y lo que lo ha convertido en lo que es ahora, una de las rutas turísticas más importantes del país, que se va consolidando poco a poco como un destino enológico de primer nivel. Así que ojalá sigan con menos polémica y más trabajo para seguir impulsándolo y cuidando sus verdaderas vocaciones.

DAN EJEMPLO

La organización de Beisbol Águilas de Mexicali dejó un buen sabor de boca en su arranque, y no solo en el ámbito deportivo, sino en el administrativo, pues siguen preocupándose por ser una empresa socialmente responsable. No es nuevo que el club emplumado busque apoyar diversas causas, como por ejemplo con la Fundación Mujeres que Viven, la cual brinda apoyo a mujeres con cáncer de mama; pero el club sorprendió a más de uno durante la inauguración de la temporada en el Nido de los Águilas. Resulta que al principio el club emplumado que preside Dio Alberto Murillo Rogers buscaba realizar una inauguración a lo grande, luego de que en el 2020, el público no pudo acudir al estadio, situación diferente en este año, en el que ya hay público que cumple con los protocolos Covid. En dicha inauguración se pretendía utilizar fuegos pirotécnicos, por lo que solicitó un permiso al Ayuntamiento; ante esta situación, el Comité Cívico Ambiental de Mexicali se acercó con el mandamás emplumado para exponerle los efectos dañinos que tienen los cohetes, y recibieron como respuesta que analizarían la información. Cuál fue la sorpresa para las organizaciones ambientales al ver que en la inauguración se sustituyó la pirotecnia con un espectáculo de llamas a gas, así como un juego de luces, lo que dejó un muy buen sabor de boca a las diferentes organizaciones. Lo que comentan varias organizaciones es que dicha acción tiene una importante trascendencia, no solo en la iniciativa privada, sino también en la pública también, ya que si el club fue capaz de cambiar, con mayor razón lo deberían hacer en los diferentes gobiernos.