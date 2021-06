Un querido amigo y amable lector me cuestionó le llamara centro izquierda al lopezobradorismo, le concedí razón, pero con argumentos muy distintos. El gran neumólogo doctor Corral me decía que centro izquierda se lo merece alguien como Felipe González en España. Me puse a revisar el asunto y veo que es un espectro extraordinariamente amplio de personas que se consideran centro izquierda, o centro derecha. Lo raro es denominarse como franca izquierda o derecha, lo usual es nadar de muertito en ese llamado centro que es el universo mayor. La diferencia está en que negociar una pizca de socialismo en el capitalismo es rudo, por contraste es bienvenido el conservadurismo. Hay centro izquierdas exitosas como en los países nórdicos, pero ni ellos se salvan de tener vidas fugaces. Ganan y pierden continuamente, yo me asombro cuando escucho al presidente como quien mira un futuro con la 4T por muchos años. Entiendo cuando me ponen de modelo a Felipe González, sin embargo, el prestigio que tiene este movimiento es mucho mayor de lo que nos muestran. Nos restriegan los ataques de periódicos y revistas europeas, pero cuando vemos comentarios sobre lo que está sucediendo en Latinoamérica encontramos que nos ponen como punta de lanza de un nuevo giro a la izquierda que se ha dado simultáneamente en varios países. Nos ven con mucho interés, pero asombrados por la criminalidad con que vivimos esta economía del bienestar, los asesinatos a políticos, que no se detienen, son noticia internacional. El fundador del surrealismo, André Breton, dijo al conocer nuestro país que se había encontrado con el surrealismo en la vida cotidiana. Probablemente, ya los conquistadores vieron algo fuera de lo real al llegar al México indígena, cada vez que se destapa más el Templo Mayor más macabro resulta. Lo surreal del hoy en día tiene mucho que ver con ese contraste de un movimiento que apunta esencialmente a resolver la imperante corrupción, y por otro lado viviendo en el ascenso del crimen, en límites que ningún país de nuestro calibre tiene. Con todo mi cariño para los hermanos hondureños, diría, “ni que fuéramos Honduras”. Leo las noticias de Centroamérica y las de acá me dan más terror. Acorde con una investigación en el País Vasco la personalidad de aquéllos con tendencia a la izquierda es más extrovertida, abierta y sensible. Hacia la derecha más ordenados, disciplinados y reflexivos. En ese caso pareciera necesitamos una dosis de derecha, pero no es así. Nuestra falta de orden, disciplina y reflexión no la ha resuelto el centro derecha, ha sido nuestra cultura desde la Colonia. Tenemos que pasar de la lopezobradocracia a la 4T, primero había que ganar estas elecciones. Yo digo que sí es centro izquierda.

*- El autor es siquiatra y ejerce en Tijuana.