Instituto de Ciencias Forenses de BC

En México, según datos del Coordinador del Servicio Médico Forense, Semefo, a nivel estatal, Dr. César González Vaca, en 28 estados del país los Semefos dependen de las procuradurías o fiscalías, en Guerrero, es el único caso en que depende de la Secretaría de Salud. Jalisco, única entidad que cuenta con un Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses independiente de cualquier poder, porque en la Ciudad de México, también hay un Instituto pero depende del Poder Judicial, como el Baja California, que el Semefo también depende del Poder Judicial hasta ahora.

Hace 11 años, el entonces diputado panista, Ricardo Magaña Mosqueda presentó ante el Congreso de Baja California una iniciativa para crear la Ley del Instituto de Ciencias Forenses del Estado de Baja California. Un año más tarde, el 31 de octubre de 2012, 20 diputados votaron a favor de la Ley que, según Magaña Mosqueda, costó tiempo y dinero para su elaboración, así como visitas a los Institutos de la Ciudad de México y Jalisco.

“Me adentré a fondo en el tema, fuimos a México, fuimos a Guadalajara, vimos los institutos que son organismos autónomos, que a nadie le gusta que un instituto sea autónomo porque quieren tener el control, para mi, mi punto de vista es que el Poder Judicial se dedique a la aplicación de la justicia y la Procuraduría (Fiscalía) a la investigación”, me comentaba esta semana Ricardo Magaña.

A pesar de haber obtenido 20 votos a favor y haberse aprobado, el Instituto de Ciencias Forenses del Estado jamás operó, “la licenciada que estaba en el turno de la Presidencia del Poder Judicial (María Esther Rentería Ibarra) no quiso soltar el Instituto (Semefo), el instituto tenía varios millones en el presupuesto del Poder Judicial, se cerró, no quiso hacerlo”, decía Magaña Mosqueda y agregó que la magistrada Presidenta convenció a la bancada de PRI para echar abajo este proyecto.

En 2020, en el gobierno de Jaime Bonilla Valdez, se habló de pasar el Semefo a la recién creada Fiscalía General del Estado, cuyo titular era Guillermo “El Titi” Ruiz”, la redacción de esta iniciativa estuvo al cargo del Secretario General e Gobierno, Amador Rodríguez Lozano.

El 17 de febrero de 2020, el entonces Fiscal Regional Zona Mexicali, Pedro Ariel Mendívil, me declaraba: “efectivamente es una propuesta que presentó el gobernador del estado (Bonilla) a través de la colaboración y las gestiones realizadas por nuestro Fiscal General, Guillermo Ruiz Hernández, en el tema de fortalecer la procuración de Justicia integrando a la fiscalía del estado el Servicio Médico Forense”.

Curiosamente el pasado jueves, platiqué con Amador Rodríguez y negó que fuera a ser un organismo más de la fiscalía como señalaba el Fiscal Regional, “la idea era crear este Instituto de Ciencias Forenses, no solamente para darle más efectividad, sino para también darle más credibilidad, porque si bien es cierto que en la mayoría de los estados del país, los centro forenses dependen del procurador, resulta de mayor garantí para la sociedad que sea un órgano independiente”. Por segunda ocasión el Poder Judicial no soltó al Semefo, no se creó el Instituto de Ciencias Forenses de Baja California. El Dr. César

González Vaca, coordinador estatal de los Semefos, dijo que nunca se ha hablado mal de su trabajo en cuanto al profesionalismo, la ética, la credibilidad y honestidad de cada uno de los médicos, que no es necesario cambiar de institución, pero si dotar al Semefo de mayor presupuesto.

