Desde tiempo atrás en los municipios de la zona costa de la entidad han sentado sus reales el crimen organizado.

No hay día en el que la ciudadanía pueda dormir tranquila ante el embate de la delincuencia que no se frena ni con el anuncio de los megaoperativos policiaco-militares, o de la Guardia Nacional.

Apenas hace casi diez días asesinaron a dos policías estatales en un operativo en Ensenada, mientras que ayer a plena luz del día, a una cuadra del Palacio Municipal de Tecate y en presencia de su esposa, el regidor Alfonso Zacarías Rodríguez, fue ejecutado a balazos, sin que los criminales hayan sido detenidos.

Todos esos eventos hablan de una inseguridad terrible, donde ningún ciudadano puede vivir tranquilo, sin el temor de salir a las calles y ser víctima de un delito, incluyendo, claro está, un homicidio doloso.

Ante todo este panorama, las autoridades de los tres niveles de gobierno deben ponerse de acuerdo de manera urgente para hacer la chamba que les corresponde: Brindar seguridad a la ciudadanía, porque esa es su obligación.

En estos momentos se trata de utilizar la fuerza del estado para combatir la inseguridad; el asesinato del regidor Zacarías Rodríguez, y la de ningún ciudadano, no debe quedar impune.

Manifestación

El Sindicato de Burócratas de Baja California que preside Manuel Guerrero Luna convocó para hoy a una Asamblea General extraordinaria con pase de lista en la explanada de los tres poderes para mostrar el apoyo a los jubilados que no han recibido su pago de enero.

La circular girada a los sindicalizados señala que será en punto de las 8:00 horas cuando se haga el pase de lista en las distintas explanadas de las oficinas estatales de los diferentes municipios.

Veremos cual es la concurrencia, aunque se espera sea amplia, ya que se tomará lista y los sindicalizados deberán estar presentes.

Pocas firmas

Aunque la mayoría de los aspirantes a una candidatura a la Alcaldía de Ensenada por la vía independiente han puesto todo su esfuerzo en reunir las 10 mil 154 firmas que exige el Instituto Estatal Electoral de Baja California (Ieebc), la realidad es que la mayoría no han logrado ni el 50%.

De acuerdo a sus propias versiones quien va más avanzado es Rogelio Castro Segovia, sin embargo, Ernesto García, Guadalupe Hernández, Jesús Alcántara, Jesús Alfonso Ramírez y Sanciro Ríos Zúñiga están muy lejos de lograr la meta, por lo que es probable que solo uno logre cumplir con el requisito para poder contender en el actual proceso electoral.

Araceli patrullera

Para emocionar y dar un poco de adrenalina a los cibernautas, la alcaldesa de Rosarito, Araceli Brown Figueredo, decidió abrir una nueva sección en sus acostumbrados enlaces en vivo a través de su cuenta personal de Facebook, que intituló “Patrullando la ciudad”.

Así, la Edil se sube a una patrulla y desde el asiento trasero prende su teléfono para dar cuenta de lo que sucede. A través del radio policial se escuchan las indicaciones para entrar en acción y a toda velocidad la patrulla se mueve para llegar al sitio indicado, y con un poco de suerte, detener al infractor.

Su hazaña por supuesto ha despertado muchas críticas, pues además de ponerse innecesariamente en riesgo, porque no tiene ningún tipo de preparación para estar en alerta, en caso de que surja un imprevisto en una plaza como la de Rosarito, donde los hechos violentos se dan un día sí y el otro también, distrae a los agentes que además tienen la obligación de cuidarla.

Mientras los policías hacen su trabajo, la edil va narrando y preguntándoles cualquier cosa que se le ocurre, como si con ello se frenaran los robos, sobre todo a casa habitación, uno de los delitos que más ha crecido en la ciudad.

Su afán por atraer seguidores a su página, dicen algunos, no tiene límites y hasta las bromas han empezado a surgir y hay quienes aseguran que no sería nada raro que también la haga hasta de bombero, y todo por ganar fama. Sobre todo porque no quita el dedo del renglón y aspira a ser reelecta en las próximas elecciones.