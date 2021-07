Inmovilidad

Según el Reporte Nacional de Movilidad Urbana publicado hace ya un sexenio por el Senado de la República y ONU Hábitat, Tijuana es la ciudad mexicana más dependiente del automóvil para resolver las necesidades de traslado diario de sus habitantes. En Tijuana hay registrados y emplacados más de 600,000 autos particulares y se estima circulan, adicionales a estos alrededor de 150,000 autos extranjeros legales y hasta 300,000 autos “chocolates” o ilegales completando arriba de un millón de automóviles que circulan cada día por nuestras calles. Lo alarmante de esto, es que, aunque población crece a un ritmo de 3% anual, el parque vehicular crece hasta un 9% agregando más de 90,000 autos adicionales a las calles cada 12 meses. Sumémosle a todo esto el pésimo estado de las calles, el terriblemente costoso sistema de transporte público, la falta de señalética, el escaso respeto vial entre conductores, así como la casi completa ausencia de autoridad en las calles y tenemos un peligroso cóctel que nos regala con cada vez mayor frecuencia embotellamientos y caos que desesperan a cualquiera, afectando notablemente la convivencia social y la calidad de vida de quienes aquí vivimos.

No será fácil revertir esto aun cuando ya existe un diagnóstico correcto de la problemática de movilidad y un plan que, a mediano y largo plazo, si no fuera letra muerta, podría romper las tendencias negativas que se observan actualmente y que, de no actuar, empeorarán aún más la situación. Para remediar esto, el Plan Estratégico Metropolitano 2034 (PEM 2034) elaborado por iniciativa del Consejo de Desarrollo Económico (CDT) identificó la necesidad de elaborar un Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable conocido como PIMUS que debió haber sido un precursor del

proyecto el SITT. En la pasada administración municipal, el CDT consiguió alrededor de 5.3 millones para su elaboración y en alianza con el IMPLAN, la academia y la sociedad civil, se unieron para elaborarlo culminando los trabajos con su publicación en el periódico oficial el 13 de septiembre de 2019 justo antes del inicio de la pandemia. Pero ¿Qué es un PIMUS?

El PIMUS es un instrumento para planificar de manera integrada la movilidad y el desarrollo urbano, enfatizando la escala humana de las ciudades y los modos de transporte sustentables. El objetivo de la movilidad urbana sostenible debe ser consumir menos recursos naturales no renovables y producir menos afectaciones al medio ambiente. La elaboración de un Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable debe generar alternativas al uso del automóvil, promover viajes no motorizados en transporte público e impulsar el ordenamiento del transporte de mercancías, racionalizando su circulación urbana y sus sistemas de distribución y puntos de intercambio.

¿Cuáles son los beneficios de implementar un PIMUS?

Mejor calidad de vida.

Beneficios ambientales y de salud. Mejoramiento de la movilidad y accesibilidad.

Mejora de la imagen de la ciudad. Potencial de incluir a toda la población.

Decisiones apoyadas por actores y por el público.

Mejor cumplimiento de las obligaciones legales.

Nueva visión política. Incrementa la atracción de inversiones a las ciudades.

Actualmente el PIMUS es letra muerta ya que no ha sido atendido por la administración municipal actual. Entre la inercia de empujar los proyectos “vistosos” de pavimentación y obras para los automóviles, una débil y pobre Secretaría de Movilidad y falta de voluntad para resolver de fondo la movilidad de la ciudad, esperaremos que la administración municipal encuentre en el PIMUS la hoja de ruta que permita al fin, transitar hacia el inicio de la transformación de la movilidad urbana de nuestra ciudad.

* El autor es arquitecto tijuanense, pro ciudades compactas.