Inminente tomar el timón de la seguridad

En esta ocasión resulta imprescindible hablar de un tema que nos atañe a todos los ciudadanos por igual: la inseguridad, la cual se encuentra desenfrenada en estos momentos en nuestra querida Tijuana, como si fuera tierra de nadie.

Desgraciadamente esta situación ya trastocó al sector gastronómico que había venido registrando incidentes desagradables de asaltos, pero esta vez fue más allá con el asesinato de un conocido restaurantero japonés. De manera que esto nos hace decir: ¡Basta! Basta de dar excusas y palabrerías sobre a quién le compete lo que ocurre en la ciudad.

En este sentido, quisiera recordar aquellas reuniones periódicas de seguridad que teníamos los organismos empresariales con los tres órdenes de gobierno y que, gracias a ello, las diferentes cámaras donamos equipo como motocicletas, tabletas electrónicas, casetas de seguridad para toda la ciudad.

¿Qué pasó con las zonas blindadas que teníamos? ¿Qué pasó con la presencia policiaca, con los botones de pánico, las cámaras de videovigilancia, los puntos de firma? ¿Qué pasó con todos esos avances?

¿Por qué seguir con las mismas prácticas de vivir en el pasado, de no responder al presente y enfrentar la realidad de la que todos estaban conscientes? Me parece urgente el retomar esas prácticas de comunicación, coordinación y seguimiento que se tenían. Los ciudadanos ya no queremos pretextos e irresponsabilidad.

No es posible que las autoridades sigan buscando culpables: que si es un tema de prevención, que si es el crimen organizado. En lugar de eso, por qué no fajarse y salir en un frente común para beneficio de la ciudadanía, para la tranquilidad de los inversionistas extranjeros y de los turistas.

Ya basta de buenos deseos, de buenas intenciones y de discursos demagógicos. Es tiempo de actuar, de responder a la confianza que les dio la ciudadanía, pero que respondan como debe de ser.

Los ciudadanos que vivimos en Tijuana y Baja California queremos seguridad, queremos dormir tranquilos, queremos transitar con confianza. ¡NO MÁS PRETEXTOS Y CULPABLES!

* El autor es Presidente Nacional de Delegaciones de la Canirac.