Iniciarán en la cima

La Liga Amateur de Beisbol de Tijuana tiene como acostumbre cancelar actividades durante las fiestas decembrinas, para que los peloteros de los equipos puedan darle vuelo a la hilacha, sin preocupaciones de tener que ir a jugar en estas fechas, que son para pasar en familia y en casita.

Cuando inicie el 2020, Royals estará en lo más alto del standing y con calidad de invictos, pues nadie ha podido con ellos en lo que va del torneo dedicado a Ismael Llerenas.

Panadería Santa Cruz, equipo que llegó de la Liga Municipal, tuvo un inicio incierto, pero se compusieron y ya son dueños del segundo lugar de la competencia.

Los Osos del Cetys Universidad, la escuadra que dirige Luis Alonso Mendoza, con un juego menos que los panaderos, están en la tercera posición, seguidos por Red Sox y Cardenales, que bajo la férula de Maylo Peña, están defendiendo la corona conseguida la campaña anterior.

Luego viene la escuadra Vaquero, que no están pasando por su mejor momento, pero están jugando para .500, esperando sus seguidores que mejoren y se metan a la pelea por el liderato.

Ya con marca perdedora, los Toros y los Galgos del Instituto Tecnológico de Tijuana, lo que nadie esperaba, pues el plantel luce bien.

Más abajo los Atléticos y Corsarios, el equipo de la familia Plascencia, que no han podido hacerse la cruz en la campaña.

Le irá bien al circuito rojo en el 2020, pues les serán remodelados dos de sus campos, el Ángel Camarena Romo y el Luis García, al que de verdad le urgía una manita de gato.

Al menos eso fue lo que les prometió David González Camacho, el director del Instituto del Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California, que siente un especial cariño por el circuito rojo, en el que vivió sus mejores años como peloteros, al menos en el estado, donde también dirigió y patrocinó equipos en los que tuvieron acción sus hijos David, Edgar y Adrián, éstos últimos dos que llegaron a Ligas Mayores.

Deben aplicarse en la rehabilitación de los escenarios, ya que el Camarena Romo será casa de los Industriales de Otay, el equipo que jugará en la Liga Norte de México.

Ojalá que esta organización tenga una estructura sólida y no anden batallando como otros equipos que vieron acción en este circuito y con todos quedaron mal.

Jaime Bonilla Valdez, el gobernador de Baja California, tuvo un equipo en la Liga Norte, Metros, que hacían casa en el campo Salvador Sierra Vera y llegaron a disputar una final, ante los Marineros de Ensenada, que en aquellos años dirigía desde la oficina Ramón Inzunza Ramos, el Guaymas, que llegó a ser presidente de la Asociación Estatal de Béisbol de Baja California.

Bajo el mandato del Guaymas, nunca estuvieron mejor atendidas las selecciones que representaron a BC en los eventos nacionales de Primera Fuerza, conquistando la corona en varias ocasiones.

Nosotros, como reporteros, fuimos testigos de algunas coronaciones, ya que nos invitaron a cubrir los eventos.

También acudimos cuando Apolinar Reyes Vega y Miguel Ángel Téllez presidían la AEB y aunque son odiosas las comparaciones, los peloteros recibían mejor trato con Inzunza Ramos.

Ya no tenemos más espacio para los Apuntes, que hasta aquí llegan…por hoy, pero queremos aprovechar para desear a todo el mundo lo mejor para el año que está iniciando.