Inician mañana registros

Del 20 al 27 de marzo es el plazo para que se registren los candidatos a la gubernatura de Baja California de los distintos partidos ante el Instituto Estatal Electoral de Baja California. Al parecer quien se anotará primero será Lupita Jones, de la alianza del PAN, PRI y PRD, pues comentan que estará mañana a las 12:00 horas ante autoridades electorales.

Carlos Atilano Peña, del PBC, en su agenda tiene que ir el próximo domingo a las 12:00 horas para anotarse.

También quien ya confirmó día y hora en la que se presentará para registrarse como precandidata a Gobernadora es Marina del Pilar Ávila Olmeda.

La aspirante de la alianza de Morena, Partido Verde y PT a la gubernatura de Baja California acudirá el domingo a las instalaciones del IEEBC en Centro Cívico a las 13:30 horas.

Y aunque aún no mandan la invitación oficial, se comenta que Jorge Hank Rhon, del PES, tiene programado su registro para el próximo lunes a las 13:00 horas.

Aún no han dado a conocer la fecha de su registro:

Alejandro Mungaray, de Movimiento Ciudadano; Victoria Bentley, de Redes Sociales Progresistas, ni Jorge Ojeda, de Fuerza México.

Lejos de las firmas

El único aspirante a candidato independiente por la Gubernatura de Baja California, Lorenzo López Lima se quedó muy lejos del total de firmas que necesitaba para lograr participar en las próximas elecciones del 6 de junio.

Solo registró 34 firmas de las 56 mil 972 requeridas para poder ser independiente, al no obtener las firmas necesarias, el Instituto Estatal Electoral negó la participación de López Lima como independiente. En el tema aspirantes a candidatos independientes por alcaldías, quien tampoco reunió el total de firmas requeridas fue Armando Salinas Bravo, quien logró 2 mil 003 firmas de las 19 mil 970 que requería. Pero el aspirante buscará que por medio de la “Pandemia” pueda ser candidato ya que argumenta que el proceso de recolección de firmas representó un peligro para los ciudadanos y los propios aspirantes, por lo que pidió exentar dicho paso.

Por tal motivo hizo la solicitud al Instituto Estatal Electoral de Baja California para no presentar las firmas, el cual fue negado, por lo que presentó un recurso ante Tribunal de Justicia Electoral de Baja California para ver si “pega Chicle”.

Lo que sí es un hecho es que otros aspirantes sí lograron las firmas y tomaron los riesgos con la finalidad de participar en el proceso electoral.

Nuevos diputados

Los diputados suplentes iniciaron ya sus funciones a partir del pasado miércoles, luego de que tomaran protesta en sesión extraordinaria de congreso.

Los nuevos legisladores son María del Carmen Armenta sanabia, Jesús Enrique Sánchez León, Gloria Arcelia Miramontes Plantillas, Juan Ramón López Naranjo, Javier López Aguirre y Víctor Hugo Gutiérrez Castro.

Ahora tendrán que acoplarse rápido y estar al 100% para la próxima sesión, aunque aún tendrán un poco de tiempo ya que se les atravesarán las vacaciones de Semana Santa.

Que siempre no

Dicen que el ex presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Ensenada (Canacintra), Alejandro Jara Soria, se encuentra bastante molesto con los líderes del Partido Encuentro Solidario (PES).

Y es que al parecer le habían prometido que sería el candidato por el Distrito XVI y de última hora le informaron que siempre no, que el candidato será el locutor de radio Sergio Razo Castro.

En un grupo de WhatsApp de empresarios Alejandro Jara manifestó: “Amigos agradezco sus muestras de apoyo, pero está claro que no hay seriedad ni lealtad en ese partido a pesar de que yo no los busqué, sino que ellos me invitaron”.