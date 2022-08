Inicia nueva mesa directiva

La apertura del Segundo año de ejercicio legislativo en el primer periodo ordinario de sesiones dio inicio ayer a cargo de la presidenta de la mesa directiva Alejandra Ang Hernández.

Durante la primera reunión se establecieron las sesiones de los próximos 4 meses quedando para el próximo 16 de agosto la sesión Solemne por el Día del Constituyente, y el 25 de agosto la de cierre de mes.

Para septiembre, las sesiones serán el 8 y 29, mientras que para octubre las sesiones ordinarias quedaron programadas para el 6 y 20.

El mes de noviembre cerrará el primer periodo ordinario con las sesiones del 10 y 30; pero faltaría la recepción del primer informe de gobierno de la Gobernadora de Baja California,

Marina del Pilar Ávila Olmeda, el cual tendría que realizarse la primera semana de noviembre en base a los cambios aprobados por el Congreso apenas el viernes pasado.

ACUSA BROWN A PRIANISTAS

Aunque ganó el nombramiento de consejera estatal por Morena, la alcaldesa de Rosarito Araceli Brown, anda “que ni el sol la calienta”, al menos eso ha dejado entrever en varios mensajes que posteó a través de su cuenta de Facebook, donde acusó a prianistas que según ella de “estar infiltrados en Morena” de cínicos, hipócritas y falsarios.

También anunció que su cuenta de Facebook había sido hackeada con un mensaje que a la letra dice “La diferencia entre ustedes y nosotros, es que nosotros no pisoteamos la dignidad de la gente, ustedes sí. Maiuuu! PD: Aún que me hackeen no tengo nada que esconder, se los digo en su cara” (sic).

Los enterados aseguran que la molestia radica en que la diputada Rocío Adame, quien quedó en segundo lugar de la lista del Distrito 7, al cual pertenece Rosarito, logró 628 votos más que la edil rosaritense.

Y es que los números de Brown Figueredo, por la enorme movilización que hizo, esperaba que superara los 3 mil votos para quedar encabezando la lista de los ganadores, pero apenas logró mil 117 votos, quedando en el tercer lugar del listado. Muy lejos de sus aspiraciones.

En redes, se filtró un audio donde un supuesto movilizador de Rocío Adame y Fernando Serrano, quien la ayudó a hacerse de votos, pues no hay que olvidar que los rosaritenses tuvieron que viajar a Mexicali a emitir su voto, se reveló que se pedía a quienes irían en los camiones que

Brown Figueredo preparó, a que votaran por Adame Muñoz, a cambio de un apoyo, lo que parece surtió efecto porque los números del personal de confianza obligado a ir a las urnas, superaba los 800 votos.

Esto claro, porque a los empleados municipales se les indicó llevar a por lo menos un acompañante y hasta policías tuvieron que hacer fila, para cumplir con la encomienda partidista, pero al final los números no cuadran, pues faltan muchísimos votos que en teoría, debían haber sido para Araceli Brown.

La pregunta es ¿Dónde quedaron?

ANTROS Y CRÍMENES

Las autoridades municipales y estatales deben ser más estrictas para que los propietarios de antros y centros nocturnos pongan más atención en la seguridad y sobre todo en quienes contratan para ser guardias de seguridad.

Apenas ayer la Fiscalía General del Estado (FGE) logró la vinculación a proceso contra un guardia de seguridad del bar “Micheladas”, en la zona centro de Mexicali, donde un hombre tras ser golpeado por éste y otro que escapó.

Con esto se confirma lo que se trató de negar: El guardia de seguridad sí era empleado del antro.

Así que las autoridades deben ponerse a trabajar para que los propietarios de antros contraten gente capacitada, no nada más a unos energúmenos que se sienten dioses ante los clientes, sobre todo cuando son clientes jóvenes.

En Tijuana, el domingo por la madrugada, un joven fue asesinado luego de un pleito que inició en el Le Conteiner en la Zona Río.