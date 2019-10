Inicia era Bonilla

En los primeros minutos de este viernes, Jaime Bonilla Valdez, estará tomando protesta como gobernador de Baja California y con ello pondrá fin a 30 años de gobiernos emanados del PAN.

El partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) llegó para gobernar por completo la entidad, pues el presidente, el gobernador, todos los alcaldes y la mayoría de los diputados locales son de extracción Morena.

Serán varias primeras veces, pues por primera vez, un gobernador de izquierda será el que encabece la entidad.

Bonilla Valdez nació el 9 de junio de 1950 en Tijuana, vivió en la colonia Libertad, estudió en la preparatoria más tradicional de la ciudad, la Lázaro Cárdenas.

Es ingeniero industrial por la UNAM y también tiene estudios en California.

Fue diputado federal en 2012, mientras que en 2018 ganó las elecciones para Senador por Baja California, cargo al que pidió licencia, pues fue nombrado superdelegado en la entidad.

También tuvo que dejar ese cargo pues lo esperaba otra encomienda, ser candidato a gobernador de Morena y ganar las elecciones.

Hoy poco antes de la media noche arribará al Congreso donde será recibido por la mesa directiva, ahí Catalino Zavala, presidente de la misma, le tomará protesta.

Ya como gobernador constitucional dará un mensaje, luego saldrá de la sala de sesiones del Congreso y se irá al ejecutivo estatal, a su oficina.

Mañana a las 16:00 horas está convocando a un evento en el Cecut en donde presentará a los hombres y mujeres que lo acompañarán durante su función.

El acto será en el teatro, pero en la explanada también dirigirá un mensaje para el pueblo de Baja Calfironia.

Aspirantes en el PRI

Lista está ya la convocatoria para elegir a quien será el próximo dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, y según comentan en el mismo partido son 12 los aspirantes a llevar las riendas del PRI en Baja California.

El delegado interino del partido, Erubiel Lorenzo Alonso, dio a conocer la convocatoria y los requisitos que deberán cumplir los aspirantes del Partido tricolor que quieran estar en la boleta interna el próximo 1 de diciembre.

Hay que recordar que en las pasadas elecciones, el partido tricolor tuvo un pésimo resultado cayendo en la gubernatura al quinto lugar en preferencias; mientras que en las alcaldías y distritos lo mejor que le fue, es llegar a un tercer lugar en algunos distritos y en dos alcaldías, la de Tecate y Ensenada.

Actualmente suman 12 perfiles los que buscan dirigir al partido de cara al próximo proceso electoral que inicia prácticamente en menos de un año para elegir alcaldes, diputados locales, y diputados federales por lo pronto.

Las mujeres que buscan la dirigencia estatal son la ex candidata a la alcaldía de Mexicali, Lupita Gutiérrez Fregoso; la ex alcaldesa de Tecate, Nereida Fuentes; así como Gabriela Roldán, ex candidata a la Alcaldía de Tijuana y Génesis Márquez.

En cuanto a los hombres, los que buscan liderear el partido son: Roberto Haro, Obed Silva, Carlos Montaño, Carlos Jiménez, Ranier Falcón, Sergio Almazán, Ricardo Fletes y Salvador Sánchez.

Hay que recordar que el anterior presidente estatal, David Ruvalcaba fue retirado del cargo, pero no sin antes quedarse con el premio mayor de las elecciones, la única diputación local que tuvo por la vía plurinominal el Partido Revolucionario Institucional.

Por lo que hay quienes señalan que buscan que el próximo dirigente estatal no vea sólo por sus beneficios, sino en realidad por el partido que vive una crisis severa.

Reuniones de Seguridad

Los alcaldes de Tecate, Ensenada, Rosarito y Mexicali ya sostuvieron reuniones de trabajo con el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado que encabeza Juan Manuel Hernández Niebla.

Hasta hace poco, el de Tijuana no respondía a la solicitud del encuentro y en lugar de eso enviaron un boletín a la prensa donde señalaban que cancelaron un contrato que tenía Hernández Niebla a través de una empresa privada para digitalizar documentos del Municipio.

El presidente del Consejo, en entrevista, declaró que había sido recibido por los alcaldes de los otros municipios, pero Tijuana nomás no.

Eso sí, en cuanto ésta fue publicada, por fin llegó la respuesta del Ayuntamiento de Tijuana en la que ya le dan cita, aunque sea hasta el 11 de noviembre.