Informa y da explicaciones

La directora del DIF en Baja California, Blanca Estela Fabela Dávalos, presentó ante el Congreso el informe de lo realizado durante los primeros 10 meses de administración donde detalló los avances en distintos temas.

En dicho reporte, no perdió la oportunidad para hablar de nueva cuenta del “cuarto de la reflexión” que se tenía en el albergue de la ciudad de Tijuana.

Hay que recordar que, aunque dicho cuarto fue detectado desde hace 10 meses, el tema fue puesto sobre la mesa por parte del DIF hace poco, al parecer para quitarle un poco de “carga”, luego de que falleciera una menor de edad, después de que se fugara del albergue en Mexicali.

En la comparecencia, la Directora fue cuestionada precisamente sobre las medidas tomadas por parte de la institución para salvaguardar la integridad de los menores que se encuentran en las instalaciones, a lo que Blanca Estela Fabela Dávalos señaló que se tomaron medidas.

La Directora comentó que se hizo un esfuerzo para que ya no ocurrieran más casos, y afirmó que en los últimos meses ya no se han presentado fugas o salidas no autorizadas de los albergues; eso sí, no perdió la oportunidad para decir que antes también pasaba y que de eso no se sabía nada.

Ante esto, la diputada Eva María Vásquez le criticó a Fabela Dávalos el justificar el proceder actual por lo realizado anteriormente, ya que lo que se requieren son soluciones y no manejo político de los temas.

Pagan a Ieebc

El Instituto Estatal Electoral de Baja California que preside de manera provisional, Jorge Alberto Aranda Miranda, recibió por parte del Estado el presupuesto pendiente de junio a agosto por la cantidad de 16 millones 391 mil 201 pesos.

El Instituto Estatal había interpuesto ya un recurso legal contra el Gobierno del Estado y el Secretario de Hacienda ante el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California por la falta en la entrega del dinero para el IeeBC.

Dicho recurso fue desechado ayer por el Tribunal, luego de que la semana pasada fuera entregado el dinero en la cuenta bancaria del Instituto Estatal Electoral, por lo que la demanda quedó sin materia.

Hacen su agosto

En el estacionamiento público de plaza Minarete en el bulevar Sánchez Taboada, donde hay un cine y algunos restaurantes, se está aprovechando de la pandemia y trata de sacar y cobrar lo que puede, que al cabo ni quien les diga nada.

Resulta que en el mismo hay un cine, un lugar de pizzas, un restaurante de hot cakes famoso, entre otros.

Sin embargo, no se sabe si todo el día o en algunos horarios está todo cerrado, pero no avisan.

Así que, conductores entran al estacionamiento privado con la intención de entrar a alguno de estos restaurantes y sorpresa, está todo cerrado.

Aunque la sorpresa mayor se la llevan justo cuando quieren salir, pues aunque ni siquiera hayan apagado el motor del auto y no hayan pasado más de tres minutos, el encargado les dice que son 20 pesos.

La cuota en el estacionamiento es a partir del primer segundo que se ingresa y mañosamente no avisan que los locales están cerrados.

Así las cosas con los abusos y mientras no haya autoridad que los verifique, así seguirán aprovechándose de los usuarios a los que ni ganas les dan de volver.