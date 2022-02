Impuesto al lujo en MLB y el jonrón de Clemente

-o-o-o-o

Francisco A. Ramos, de Hermosillo, pregunta: “¿Qué es el impuesto de lujo en el beisbol?, porque tengo entendido que los impuestos los cobra solamente el gobierno”.

Amigo Pancho: Pues, este impuesto no lo cobra ningún Gobierno, sino Major League Baseball. Porque existe con el espíritu de evitar que los equipos gasten demasiado en honorarios de peloteros. Se les cobra un porcentaje, si sobrepasan determinada suma. Los propietarios quieren que ese límite sea menor para estar obligados a gastar menos dinero, mientras que a los jugadores les conviene sea mayor a fin de que haya mayores sueldos para ellos. Lo que discuten ahora es si la suma sería de 214 millones de dólares por equipo o hasta 260 millones.

Jorge Hernández, de Isla de Toas, pregunta: “¿Ha habido en Grandes Ligas jonrones dentro del campo con las bases llenas?”.

Amigo Yoyo: Sí, unos cuantos, incluso el más famoso de todos, porque ha sido el único para acabar con un juego. Lo conectó Roberto Clemente, por el centerfield del Forbes Field, de Pittsburg, el 25 de julio de 1956, frente a los Cachorros, quienes quedaron en el terreno 9-8.

Pedro Ramírez, de Guarenas, pregunta: “Si dos corredores salen al robo y el catcher hace out a uno de los dos, ¿qué se le acredita al otro que llegó safe?” Amigo Perre: La Regla 9.07(d) establece que si dos o tres corredores salen a la vez al robo y uno es puesto out antes de llegar a la base que intentaba ocupar, a ninguno se les acredita robo, se le, o se les, anota que alcanzan, la base en la jugada. Pero, si no hay out, entonces sí, todos tienen robo de base. Manuel Moreno, de Camurí Grande, pregunta: “¿Por cuántas temporadas fue el contrato cuando Luis Aparicio, con 100 mil dólares, fue el bigleaguer mejor pagado?”.

Amigo Manolo: Aparicio fue el mejor pagado en la Liga Americana. Cobró esa suma, libre de impuestos, en 1972, 1973 y 1974. Firmó contratos año tras año, como era costumbre entonces. Por cierto, los Medias Rojas lo dejaron libre durante los entrenamientos, después de firmarlo para 1974, por lo que tuvieron que pagarle los 100 mil sin jugar.

