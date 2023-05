Importancia del modo Avión

El joven de Demián, perteneciente a un equipo de futbol categoría 2010, junto con su sus compañeros acudieron a un torneo en la ciudad de Mazatlán, Sin., al ser muy jóvenes e inquietos y muy dependientes de sus equipos electrónicos y redes sociales, me pregunte ¿dentro del avión seguirán las indicaciones de poner su teléfono en “Modo Avión? Esto me lo pregunté porque he sabido de un sin número de personas que no lo activan, unos por capricho, otros por necesidad y algunos por ignorancia, pero si es importante apagar el equipo o ponerlo en modo avión.

El Modo Avión, también llamado Perfil Fuera de Línea, es una configuración disponible en teléfonos inteligentes y otros dispositivos electrónicos. Cuando éste se activa, se suspenden los servicios que necesitan transmisión de señales de radiofrecuencias, como el wi-fi, bluetooth y la telefonía.

¿Qué pasa si no activo el Modo Avión durante un vuelo?, encender el Modo Avión es importante durante las fases críticas del vuelo

Viajar en avión tiene sus peculiaridades y, pese a que para la mayoría no es común hacerlo habitualmente, se conocen algunas características que nunca cambian: ponerse el cinturón de seguridad, obedecer las instrucciones de los sobrecargos y activar el Modo Avión en nuestro teléfono celular.

Aunque no estemos a punto de despegar en un vuelo es normal que hayamos visto esta función en nuestro teléfono; de acuerdo con diversas investigaciones sobre el tema, cuando el teléfono celular se encuentra sin el Modo Avión puede emitir señales en la misma banda de frecuencia que los sistemas de comunicación y navegación de un avión.

Según la aerolínea Volaris, puede traer como consecuencia que se creen las conocidas interferencias electromagnéticas e interferir entre la comunicación que tienen los pilotos del avión con el personal de la torre de control.

Pese a ello, en 1992, la Autoridad Federal de Aviación en Estados Unidos dio a conocer un estudio independiente, en el que indagaron si el uso de dispositivos electrónicos provocaba interferencias en los aviones. Ahí, se concluyó que no había problemas durante las fases críticas de un vuelo, es decir, despegues y aterrizajes.

En respuesta, la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos decidió crear frecuencias diferenciadas para diferentes usos en los aviones y que la telefonía móvil no interfiriera con las comunicaciones de las aeronaves. Diferentes gobiernos han comenzado a replicar esta práctica, desconociendo si nuestro país está incluido en esos cambios.

No obstante, aunque ya se trabajan en nuevas tecnologías que permitan el uso del teléfono celular en un avión, la industria de la aviación muestra preocupación sobre esta práctica, pues si todos los pasajeros utilizan su teléfono podrían sobrecargar las redes inalámbricas del avión y, como se mencionó anteriormente, igual causar una interferencia del avión con el personal de tierra.

Para concluir, la recomendación es activar el Modo Avión para evitar algún incidente.

Al regresar se su torneo me enteré que Demián y sus compañeros si lo activaron, una felicitación por su responsabilidad y participación deportiva.

*El autor es Coordinador del Área Pericial del Instituto INJUS.