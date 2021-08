¡Más perversa no pudo ser! Y, ante la fracasada consulta popular con una participación menor al 8%, ¿con qué engañifas saldrá el Peje? Mas, lo verdaderamente ignominioso son los 522 millones de pesos despilfarrados en un capricho sin sentido. ¡Cómo si no hubiera asuntos de verdadera trascendencia y urgente resolución en nuestro país! No defiendo a ninguno de los acusados en paquete; a varios los tengo atravesados. Pero organizar una dispendiosa consulta para hacer creer -por contrasteque el gobierno de la 4T sí es honesto, resulta una soberana ignominia. Un sabio ¿Por refrán qué no dice: enjuició “El buen a Manuel juez por Bartlett, su casa director empieza”. general de la CFE?, quien ocultó 23 residencias y 13 empresas de su peculio. Que, al ser acusado, el presidente Andrés López dijo “que era un complo” (comiéndose la “t”) de los conservadores conspiradores y de medios de comunicación coludidos y mafiosos. En otro nebulosos episodio, Zoe Robledo, director IMSS, le otorgó a su hermano contratos de la institución bajo su responsabilidad capitalizando los efectos de la pandemia. Y, ambos carnales siguen tan campantes sin que nada les agobie.

Y sólo por citar un caso más, a la prima del presidente, Felipa Obrador, se le benefició con contratos de

PEMEX por más de 450 millones de pesos. Y, aunque suene vulgar: “A la prima se le arrima” fortuna mal habida.

Ahora bien, ¿habrá otra consulta popular para los actuales actos de corrupción? Aunque así fuera, tampoco causarían efectos legales y judiciales… lo único que se pretende son engañifas propagandísticas para ocultar lo mal que va un gobierno de doble moral.

Y para que vea cómo se las gasta el “presimiente”, dijo: “Yo no voy a votar porque no soy vengativo”. ¡Hágame el recontra canijo favor!

LA PALABRA DE HOY: IGNOMINIOSA

Del latín 'ignōmînîa' que significa deshonra, infamia, mancha, vergüenza como resultado de una acción de culpabilidad dolosa y perversa en contra de uno o de muchos…

Palabra compuesta por el prefino -in / sin y 'nomen' / nombre. “Sin nombre” y yo agrego, “también sin madre”.

DE MI LIBRERO: EL ENGAÑO POPULISTA

De A. K. Barents von Hohenhagen y Gloria Álvarez Cross, libro que apenas empecé a leer, pero con un prólogo que dilucida: “Existen al menos cinco desviaciones que configuran la mentalidad populista: 1ª. Desprecio por la libertad individual y una correspondiente idolatría por el Estado… 2ª Complejo de víctima, según el cual todos nuestros males han sido siempre culpa de otros… 3ª Paranoia «antineoliberal», según la cual cualquier cosa relacionada con el libre mercado es el origen último de nuestra miseria. 4ª Pretensión democrática con la que el populismo se viste para intentar darle legitimidad a su proyecto de concentración del poder. 5ª Obsesión igualitarista, que se utiliza como pretexto para incrementar el poder del Estado y, así, enriquecer al grupo político en el poder a expensas de las poblaciones abriendo las puertas de par en par a una desatada corrupción”. En dos palabras: Brutal ignominia.

*- El autor es profesor de Redacción Creativa en Cetys Universidad.