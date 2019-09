High Life (Dir. Claire Denis)

En el espacio, un hombre realiza reparaciones en el exterior de una nave. En el interior, la única tripulante, una bebé dentro de una cuna improvisada, observa imágenes de cine mudo en una televisión. El hombre continúa con su tarea, hasta que un grito de la bebé, a través de sus audífonos, lo sorprende y suelta su herramienta, la cual se pierde en el vacío del espacio.

Así inicia, con imágenes nunca antes vistas en el género, la sorprendente cinta de ciencia ficción de la directora francesa Claire Denis. El cambio, por primera vez, a realizar cine en inglés y además de género, que para cualquier otro director, significaría una modificación del estilo hacia algo más comercial y accesible, no es el caso para Denis. Su versión del espacio está plagada que planteamientos filosóficos y cuestionamientos sobre la naturaleza humana.

El misterio de por qué este padre e hija son los únicos tripulantes de la inmensa nave en forma de cubo se va desdoblando conforme la narrativa incorpora constantes flashbacks. Monte (Robert Pattinson) era solo uno de varios prisioneros, la mayoría de ellos condenados a muerte, que aceptaron la opción de cambiar sus sentencias por el servicio a la ciencia, ofrecida la Agencia (gobierno).

Dentro de la nave, los prisioneros viven sedados, y carecen de derechos, se encuentran a merced de la doctora Dibs (Juliette Binoche) quien controla las dosis de droga para obligar, a los hombres a que cedan su esperma, y a las mujeres a ser inseminadas con este.

Dibs, asesina de sus propios hijos y esposo en tierra, ha recibido una segunda oportunidad como doctora en la nave, y está obsesionada con su misión de lograr que un ser humano nazca (y sobreviva) en el espacio. La misión principal de la expedición es el proceso Penrose, la extracción de la energía rotativa de un agujero negro.

El diseño de producción de Francois-Renuad Labarthe presenta una nave decrépita que cuenta con tecnología arcaica, aires acondicionados descompuestos, que funcionan a golpes y estaciones de reciclaje con derrames, que inevitablemente refieren a la Solaris de Tarkovsky (una influencia palpable) y lo que resulta más sorprendente, la inclusión de un edénico jardín, que recuerda a su vez al creado por Douglas Trumbull en Silent Running (1972).

Denis con su obra hace una marcada referencia a la brutalidad de las leyes, y violación de los derechos humanos por los gobiernos; y no es precisamente una cuestión casual que el idioma de la nave sea el inglés (independientemente de contar con tripulantes de distintas naciones) siendo que la pasión de Estados Unidos por su adorada pena de muerte es mundialmente famosa (a pesar de ser solo uno de 53 países que aún cuentan con ella).

En una narrativa donde se extraen fluidos corporales sin autorización, se practica el sexo (en explícitas escenas) dentro de una caseta llamada fuckbox y se hacen lavados vaginales improvisados, el tema del tabú es esencial. Tan esencial que es la primera palabra que Monte, en la soledad de la nave le repite a su bebé, cuando le explica que tomar sus propios orines o comer su propio excremento, es un tabú, sin importar lo bien reciclados que estos parezcan.

Así, es precisamente el más grande de los tabús sociales el que se tendrá que romper, en aras de la posibilidad de un futuro, en la inesperada conclusión del viaje espacial de Denis.

En una cinta enfocada en los aspectos más obscuros de nuestra sociedad, que mantiene un tono introspectivo y una visión nihilista de la humanidad, que habla sobre las dificultades de vivir en cualquier versión de sociedad (o colectividad), y que demuestra los límites a los que puede llegar el ser humano cuando no tiene más opciones, es inesperado encontrar un último atisbo de luz. La esperanza que se materializará siempre y cuando se pueda salvar el obstáculo final, justo antes de saltar libremente hacia el abismo.

Es demasiado tarde ya para recular.





El autor es editor y escritor en Sadhaka Studio.