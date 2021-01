Hay que aprovechar

Las federaciones deportivas, al igual que los negocios, perdieron dinero con la pandemia, ya que no pudieron cobrar las afiliaciones y tampoco agarrar el billete que dejan los eventos nacionales.

La de softbol no se quedó con los brazos cruzados y realizaron visorias para integrar las selecciones nacionales, con asistencia libre, siempre y cuando aportaran mil pesos los interesados en ser parte de los equipos mexicanos.

En las gráficas que circularon en redes sociales se veían muchos miles de pesos…muchos peloteros, quisimos apuntar.

La realidad de las cosas es que actualmente no hay seleccionado nacional en ninguna categoría, aunque queremos suponer que si la femenil que estará en Tokio, en los Juegos Olímpicos.

La base de ese equipo mexicano son jugadoras de Estados Unidos, que no pudieron hacerla en el seleccionado de las barras y las estrellas, por ahora en el ojo del huracán, por la bronca que hicieron los seguidores de Donald Trump en el capitolio y es que el todavía presidente de los Estados Unidos no quiere reconocer que perdió la elección.

El otro día leímos que Trump es el primer presidente, en los últimos años, que no logra la reelección.

No sabemos si cobrarán por eso, pero a nivel local, están convocando a try out de básquetbol, buscando una beca para estudiar en la universidad o preparatoria.

Según eso, no pueden mencionar el nombre de la escuela que les otorgará la beca, pero, según eso, es una institución de renombre.

El try out lo organizan bajo la bandera del equipo Black Sheep, quinteto que estará en la siguiente temporada de ABA México, cuando se pueda jugar.

Es la misma gente que primero estaba en Rosarito y luego aparecieron en Tecate, para jugar con el nombre de Cerveceros y que a finales del año pasado hicieron varios juegos de exhibición.

Para los interesados en el try out, se llevará a cabo el día 17, al aire libre, en la cancha del Parque de las Américas, por el rumbo donde está el Instituto México, institución que fue de los fundadores de la Liga Estudiantil de Básquetbol, que pasó a mejor desde hace tiempo.

Era un buen proyecto, lo mismo que el Binacional de Básquetbol, al que eran invitados los entrenadores de los equipos universitarios, ya que participaban jugadores preparatorianos.

Para las chicas que quieren beca para preparatoria, convocaron a las nacidas en 2005 y 2006.

Las becas para los varones son para ir a la universidad y las categorías contempladas son 2003, 2002 y 2001.

La actividad, el 17 de enero, se pone en marcha a la una de la tarde.

La oficina de prensa de Tijuana Zonkeys sigue trabajando a todo vapor, dando a conocer todo lo que realizan, previo a la siguiente campaña del Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacífico.

No son las noticias más importantes, pero al menos se habla de los tricampeones del Cibacopa.

Tiene un programa llamado Fomento Deportivo para Escuelas, activación física virtual, con participación de casi seis mil alumnos de educación básica en los últimos dos meses.

Las dinámicas las dirigen los encargados de amenizar durante los partidos y hay una plática de uno de los jugadores juveniles de los Zonkeys.

No tenemos más espacio para los Apuntes y hasta aquí llegan…por hoy, quédense en casa, sigan cuidándose, lavado de manos y gel antibacterial y si hay necesidad de salir a la calle, usen cubreboca, como protección y evitar las multas que ahora impondrán las autoridades a quienes no la porten.