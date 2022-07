Hay niveles

Con el clima sabroso y los niños sin ir a la escuela, por todos rumbos hay programas vacacionales.

Hay eventos, se puede decir oficiales, ya que están a cargo de las dependencias de gobierno que se encargan de promover el deporte.

El Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California tiene el suyo en el Centro de Alto Rendimiento, con el extra de que los niños o jóvenes que enseñen facultades, pueden ser invitados a ganarse un lugar en las representaciones que Baja California tiene a nivel nacional.

Una de estas competiciones son los Juegos Nacionales Conade, que en Baja California no han tenido mucha difusión, cuando en otros tiempos, cuando Saúl Castro Verdugo dirigía el Inde, la prensa siempre estaba lista para la cobertura, pero en otros estados.

El Maestro en Ciencias dejó mal acostumbrada a la prensa deportiva, pese a que en la recta final de su gestión ya no los llevó a ningún lado.

Si, nosotros también fuimos en varias ocasiones a las competencias regionales y nacionales, cuando este evento se llamaba Olimpiada Nacional y ya era la máxima justo del deporte infantil y juvenil de México.

Pero, esa, es otra historia.

El Instituto Municipal del Deporte de Tijuana también convocó a su Plan Vacacional, que en esta ocasión sólo tendrá en cuatro instalaciones, las que cuentan con piscina.

Y es que bañarse varias veces a la semana en las piscinas es lo que más llama la atención a los participantes en el programa vacacional de verano.

Otro programa exitoso es el de Prored, en el Parque Morelos, que desde hace muchos años promueve el licenciado Jorge Velasco Bustamante, con el apoyo de profesionales del deporte y recreación.

En el Parque Morelos siempre hay actividades acuáticas, inclusive sin necesidad de ir a los toboganes.

Velasco Bustamante, licenciado en educación física, ya jubilado, fue por muchos años coordinador en el nivel de preescolar, así que domina el tema a la perfección y los niños y jóvenes todos los días se van con un grato sabor de boca.

Zonkeys de Tijuana, la organización que tiene franquicia en el Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacífico, anunció la realización de la cuarta edición de su campamento de verano, en el que se enfocan en los fundamentos del deporte ráfaga.

Aunque también tienen contemplado actividades de voleibol, karate do, chutale, flag, fútbol de bardas y juegos con agua.

Agregaron actividades de repostería, yoga, zumba y cross, para los niños.

Todo esto en las instalaciones de la unidad deportiva José Santos Meza, la que está subiendo por la 5 y10.

El 11 de julio es la fecha para inaugurar el campamento, que finaliza el 4 de agosto, con una convivencia familiar en Tecate, al día siguiente.

Estarán en un rancho, que cuenta con piscina y una cancha de chutale, por si alguien quiere darle patadas al balón.

Al final del campamento de verano, allá en Tecate, los padres de familia podrán presenciar actividades en la que los niños y jóvenes mostrarán lo aprendido durante esas cuatro semanas.

Ya no hay más espacio para los Apuntes, que hasta aquí llegan…por hoy, recuerden que una forma de ayudar a que no nos llegue la quinta ola del coronavirus es usando cubreboca y gel antibacterial, además de guardar la sana distancia, no se relajen.