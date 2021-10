Hace 150 años del primer jonrón MLB

-o-o-o-oHoy, y hasta el viernes, serán Días del Correo, por exceso de correspondencia. Chuy Ordoñez, de Mazatlán, dice…: “Muy buena la columna acerca de cómo se presentan muchos peloteros, con la anuencia de los dueños de los equipos, quienes podrían evitar tales extravagancias. Y les recalco a esos jugadores, que son ejemplos, ídolos, de millones de niños y jóvenes”. Diómedes Joseín, de Los Ángeles agrega…: “Si algún ridículo, idiota, opina que eso es propio de la juventud, le advierto que se trata solo de imbeciloides, torpes, sin vergüenza. Jordi Laya, de Manhattan, comenta…: “Cuando leí que Luis Rojas ya no sería mánager de los Mets, recordé su columna, en la cual dijo tendrían que despedirlo, no solo por los horribles resultados 2020 y 2021, sino porque se dijo muy complacido y satisfecho por el comportamiento de sus peloteros en el clubhouse. Con razón el presidente de nuestro equipo, Sandy Ánderson, le tiró en la cara: ‘Sentimos que era de urgente necesidad un cambio en estos momentos”. Juan Rodríguez, de Caracas, pregunta…: “¿Qué indican esos números en las pizarras de los estadios, al lado de los nombres de los equipos?”. Amigo y Tocayo…: Son los números de los uniformes de los lanzadores en la acción. Néstor L. Pérez R. de Maracaibo, pregunta…: “¿Conectaron algún jonrón dentro del parque antes de 1876, y cuál fue el primero en la Liga Nacional, a partir de ese año?” Amigo Nes…: El primer jonrón en Grandes Ligas, se lo anotó Ezra Sutton (Cléveland Forest Citys), dentro del parque, hace 150 años, el ocho de mayo, 1871, en el cuarto inning y frente a los Chicago White Stockings. Sutton conectó otro cuadrangular en el séptimo inning de ese mismo juego, pero de todas maneras, ganó Chicago 14-12. En la Nacional, el autor del primer jonrón, también dentro del parque, fue Ross Barnes, de 26 años, segunda base y shortstop, bateador derecho, con los White Stockings de Chicago, el dos de mayo de 1876, frente a William (Cherokee) Fisher, en Cincinnati. Ganó Chicago 15-9. La ovación para el primer jonronero de la Liga Americana se la ganó, Billy Clingman (Senadores), el 27 de abril de 1901, contra lanzamiento de Wiley Piatt (Atléticos). Fue dentro del parque y ganó Washington, 11-5. Armando Ramírez M. de Rosarito, B.C. pregunta…: “¿Qué se le acredita al bateador, si a un corredor, entre segunda y tercera, le pega la pelota del batazo?”. Amigo Mando… Al bateador se le acredita hit y el corredor es out. Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.