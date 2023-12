Hablemos de Teletrabajo

Cada vez es más común en nuestros días la modalidad de trabajo remota o híbrida. En vísperas de 2024, el teletrabajo es una tendencia y una realidad tanto nacional como mundialmente.

No obstante, en México a las empresas se les presentan varios retos para dar el tratamiento fiscal correcto a las ayudas que les dan a sus teletrabajadores para electricidad y telefonía. Esas son herramientas de trabajo indispensables para que el trabajo pueda desempeñarse.

Recordemos que la Ley se modificó desde enero de 2021 para regular las relaciones de trabajo que se desempeñan en lugares distintos al establecimiento de la empresa y los casos en los que no se requiere la presencia física.

Otra característica de esta modalidad es que se utilizan las tecnologías de la información y comunicación, para el contacto y mando entre la persona trabajadora y el patrón.

El capítulo de teletrabajo de la ley y la norma de teletrabajo aplican a todas las situaciones en las que las personas trabajen más de 40% de su tiempo en un domicilio distinto al centro de trabajo. Casi la mitad. La norma oficial mexicana se publicó en junio de 2023 y se conoce como la NOM-037STPS-2023,

la cual regula las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como el derecho a la desconexión fuera de los horarios de trabajo.

La ley Federal del trabajo y la norma establecen que la empresa debe proveer los equipos y herramientas necesarias, instalar y encargarse del mantenimiento de todos los equipos necesarios, como computadora, sillas ergonómicas, impresoras y demás.

Del mismo modo, el patrón, debe asumir los costos derivados del teletrabajo, incluyendo, el pago de servicios de telecomunicación y la parte proporcional de electricidad, en caso de que sea necesario para realizar el teletrabajo.

Entonces, si la ley y la NOM 037 dicen que el patrón debe sufragar los gastos necesarios para desarrollarlo e implementar mecanismos que preserven la seguridad de la información y datos utilizados por los trabajadores, se debería facilitar la deducción fiscal de todo gasto necesario para ello.

Una solución para ello son las tarjetas electrónicas que, funcionan a manera de vales, aun así, no queda claro el tratamiento fiscal ya que las ayudas para el pago de los servicios de telecomunicaciones y electricidad no deben constituir ingresos por salarios. Son instrumentos de trabajo que no son un beneficio para el trabajador ni un aumento positivo de su haber patrimonial.

Para efectos de la Ley del Seguro Social, queda claro que las herramientas de trabajo no forman parte del salario integrado del trabajador.

Sin embargo, para efectos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta no queda claro el tratamiento de esas herramientas, las cuales deberían ser deducibles como un gasto de la empresa y no considerarse un ingreso para el trabajador.

Lo cierto es que el teletrabajo llegó para quedarse, por lo tanto, habrá que analizarse y definirse el criterio fiscal aplicable a los gastos relacionados con esta modalidad laboral.

*La autora es Contador Público Certificado especialista en Seguridad Social.