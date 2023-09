Habemus candidatas… tendremos Presidenta

Las campañas políticas, hoy más adelantadas que nunca, ya iniciaron. Sin sorpresas por parte del partido oficial, si FUE Claudia la ungida, y la verdadera sorpresa Xóchitl, quien hace un par de meses no figuraba en la escena nacional. Hoy representa una opción real y una competencia dura al oficialismo.

Marcelo por el momento quedó fuera y aún no está claro su futuro político. Lo sabremos en el transcurso de este lunes 11 de septiembre. Tiene adeptos en el congreso, está midiendo sus fuerzas y negociando. No le conviene romper por la mala, se le vendría todo el oficialismo en contra y quién sabe en dónde quedaría. Es un hombre inteligente y habrá que ver en los próximos días qué decisiones toma. Él ya tiene un análisis de escenarios, está valorando cuál sería el mejor para su futuro, dentro del entorno actual. Él ya sabía que no era el favorito.

Lo que sí es prácticamente un hecho, es que México tendrá en 2024 la primera presidenta de la república. Desde Coparmex, celebramos siempre la equidad de género, y lo más importante para nosotros será lograr que más mexicanos participemos en la fiesta democrática.

Históricamente, en los últimos tiempos, Baja California ha sido el estado con mayor abstencionismo del país. Los habitantes del estado, en su mayoría llegan de otras partes del país y nunca actualizan su credencial para votar por diversos motivos.

Sin embargo no siempre fue así. La migración natural no fue impedimento para que durante la primera mitad de la década de los noventa, Baja California ocupara el primer lugar en participación electoral en votaciones federales y locales.

En Coparmex iniciaremos una fuerte campaña de credencialización, para que la mayor cantidad de bajacalifornianos cuenten con su INE vigente y actualizada. El boleto para participar en las elecciones.

Después nos enfocaremos en los diálogos por la democracia, en donde tendremos encuentros con los candidat@s a los diversos puestos. Recordemos que en Baja California estaremos votando por Alcaldes, congreso del estado, congreso de la unión, Senado, y Presidente de la República. Será muy importante escuchar sus planes y propuestas, y también presentar nuestras ideas con el compromiso de incluirlas en sus programas.

Fundamental será promover la participación ciudadana, que todos seamos parte de la democracia, por ello tendremos la iniciativa “PARTICIPO, VOTO y EXIJO”.

En Coparmex somos altamente políticos, pero totalmente apartidistas. Por ello, hoy más que nunca estaremos activos en la construcción de nuestra joven democracia.

Las votaciones representan la oportunidad más importante que tenemos los ciudadanos para elegir el rumbo del país, el sistema de gobierno que creamos sea el mejor y con la propuesta más viable. Porque México lo construimos todos, tu participación es muy importante. Desde Coparmex hacemos un llamado a todas y todos los mexicanos a aprovechar esta oportunidad que tenemos de elegir el rumbo de nuestro país.

*- El autor es Presidente del Centro Empresarial Coparmex Tijuana.