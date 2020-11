Graves daños causa la pandemia al beisbol

Coral Gables, Florida (VIP WIRE).- “Un amigo mío intentó suicidarse y casi se mata”… Yogi Berra.-

-o-o-o-

Hoy, como todos los miércoles es Día del Correo. ¿Informaste desde dónde escribes?

Edilberto Ortega, de Culiacán, pregunta: “¿Cómo van a superar las Grandes Ligas las pérdidas por la pandemia y por las controvertidas elecciones presidenciales?”

Amigo Edi: La pandemia ha causado pérdidas multimillonarias, no solo por jugar sin público, sino también porque los ingresos por radio, televisión y vallas (espectaculares) ha descendido considerablemente. La mayoría de los anunciantes han visto bajar sus negocios a niveles jamás sufridos. Después de 2021, Major League Baseball necesitará unos tres años para recuperarse. Y las elecciones, no creo que provoquen ningún daño al beisbol. El primero de abril habrá un Presidente aceptado por todos, quien lanzará la primera bola del juego de los Mets en Washington, a las siete de la noche.

Bernardino Valera M. de Caracas, pregunta y opina: “¿Por qué Ud. no se gana las simpatías del pueblo venezolano, por ejemplo, votando para el Hall de la Fama por Omar Vizquel y Bob Abreu, y escribiendo cosas bonitas de ellos y de los otros venezolanos, incluso Ronald Acuña?. Es mucho mejor sentirse amado que odiado”.

Amigo Dino: No escribo para ser amado. Gracias por el consejo, pero no puedo acogerlo, porque sería igual que caerme a mentiras y mentir a mis lectores, los cuales, aún cuando no me quieran, merecen mis respetos. Fíjate que jamás he escrito nada en contra de un lector. ¿Cómo votar por Vizquel y por Abreu si considero que elevarlos sería una injusticia? En cuanto a Acuña, los bigleaguers deben ser algo muy diferente a él, no obstante sus condiciones privilegiadas para la competencia. Muchas gracias, amigo Dino… pero no.

José G. Sánchez, de Caracas, opina: “Bob Abreu no dio 3 mil hits, como Ichiro Suzuki, pero logró 2470 y 1476 bases por bolas. Si sumamos, logró embasarse 3.946 veces. Ichiro se embasó en 3.735 ocasiones y consumió 647 más veces al plato que Bob, quien además, llegó más veces a primera (211). Bob estuvo más tiempo en base que Ichiro, aún con sus 3000 hits”.

Ruber J. Luzardo S. de San Carlos del Zulia, pregunta: “¿Cuándo empezó el escándalo de los dopajes en Grandes Ligas, y quién fue el primer pelotero suspendido por uso de sustancias prohibidas?”.

Amigo Rubo: Quien destapó la olla fue José Canseco, a través de sus libros “Juiced” y “Vindicated” en 2005. Y en 2008, el “Reporte Mitchell” reveló 89 nombres de bigleaguers consumidores de esteroides. En 2013 hubo 14 suspendidos, cada uno por 50 juegos.

