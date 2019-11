Gracias, thank you

Ayer se celebró en Estados Unidos, el día de Acción de Gracias, pero no sólo en este país se lleva a cabo, sino también en Brasil, Canadá, Alemania y algunas islas del Caribe. Tiene su origen desde el año de 1623, en el cual los nativos estadounidenses, daban gracias por la cosecha del año y las bendiciones recibidas, al parecer tuvo su inicio en Massachusetts, pero otros afirman que fue en Texas.

Lo que es cierto es que muchas familias tijuanenses han adoptado esta celebración y aprovechan para cocinar un pavo, puré, ensaladas y jamón horneado para cenar con la familia. Es también el día que muchos empiezan a adornar sus casas con detalles navideños y el tradicional árbol de Navidad.

Es la temporada en que las estaciones de radio locales, tanto de Tijuana como de San Diego, empiezan a programar diariamente los tradicionales los villancicos (herencia española) y temas clásicos como ¨Noche de paz¨, ¨Rodolfo el reno¨o ¨Jingle Bells¨. Cuál es tu favorita?

Algunos hacen rituales para la abundancia, otros asisten a la Iglesia para agradecer por lo aprendido todo el año y otros que después de cenar, se alistan para hacer la fila hacia el otro lado para aprovechar las ofertas del ¨Black Friday¨. Tú eres de esos que ahorraron varios meses para comprarse su televisión plasma más moderna o el teléfono inteligente de última generación?

Por el hecho de ser frontera, estos días para nosotros son más que cotidianos, aunque la gente de otros estados de la república no lo entiendan, pero la dinámica de esta ciudad es muy distinta a la de otras que no tienen cercanía con uno de los estados más importantes de la unión americana como lo es California.

Para estos días de gracias y recalentados qué les parece una lista de canciones que agradecen a la vida o al amor. La primera que se me viene a la mente es ¨Gracias a la vida¨ en la voz de Mercedes Sosa, es un tema icono, lanzado en 1971.

En su producción ¨En éxtasis¨de 1995, la cantante mexicana Thalía, lanza como sencillo ¨Gracias a dios¨, compuesta por Juan Gabriel, dicha canción fue hecha para la escena final de la telenovela ¨Luz y sombra¨ que protagonizó la actriz, pero tiempo después fue un éxito radiofónico en México y América Latina.

Y ya que hablo de Juan Gabriel, la canción ¨Abrázame muy fuerte¨ también tiene una letra muy bonita y a muchos le llega muy profundo. Para finales de los noventa, sonaba con insistencia en los medios ¨Thank you¨ de la cantante inglesa Dido, muy buena canción y su álbum vendió más de 20 millones de copias en el mundo.

´Lo pasado, pasado¨ del Príncipe de la Canción, queda perfecta para esta celebración.

Y bueno para hoy no puede faltar ¨Viernes¨de Lucerito, porque gracias a dios es viernes, gracias a dios mañana y otro fin de semana para disfrutar, que tengan un excelente fin de mes, espero hayan comprado mucho y se sientan muy contentos. Me despido con la inolvidable frase de Gustavo Cerati¨ Gracias totales¨.

*El autor es comunicador y director de Radio Media Escuela de Locución