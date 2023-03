George (Babe) Ruth jugador de bowling

CORAL GABLES, FLORIDA (VIP/WIRE).- “No sufras por el presente, disfruta el pasado y espera optimista al porvenir”… Joseph McKadew.

** Histórico: Babe Ruth fue gran aficionado al bowling, y lo jugaba muy bien, con promedio de por vida en 233. En el Hall de la Fama de Cooperstown exhiben el maletín que usaba él para llevar la pesada bola… ** ¡Fiesta en Dominicana!. Carlos Nina Gómez presentará su nuevo libro, titulado “Historia Imborrable” y con subtítulo, “Gigantes del Periodismo Dominicano”. Será el viernes 24 de este marzo, a las cinco de la tarde, en la Biblioteca Nacional de Santo Domingo, Sala Aída Cartagena Portalatín. Carlos se ha convertido en uno de los más notables autores de Latinoamérica… **En tomaterosdeculiacán.com hay tremendo remate. Muchas tipos de chamarras y camisas del equipo, gorras y otros valiosos souvenirs, a mitad de precio. “¡`Ta barato, dame dos!”…

-o-o-o“Para cualquier asunto internacional, desde un inocente viaje de turismo hasta el acto simple de comprar o vender, los colombianos tenemos que empezar por demostrar nuestra inocencia”… Gabriel García Márquez.

** La ignorancia se cura, la estupidez no: Me enteran de que por ahí alguien publica una columna titulada “Séptima Entrada”. Esa es la primera entrada del cuarto inning. Ahora en el “séptimo inning” se juegan las entradas décima tercera y décima cuarta. Eso es lo correcto, “entrada” por cada tres outs, puesto que “entra” un equipo al campo para la defensiva. Está fácil, pero no lo ven y quieren ser periodistas… **Los boletos para entrar a un juego del llamado Clásico del Beisbol aquí, en Miami, pueden ser tan económicos como 10 dólares. Pero el estacionamiento para un automóvil cuesta 40 dólares. Por supuesto, hay entradas más costosas, hasta de 300 dólares por juego. ¡Buen provecho!...

** En la página web del llamado Clásico del Beisbol, hay un montón de noticias de fútbol. Me dijeron que es para reforzar… **En Atlanta celebran lo de Fred McGriff al Hall de la Fama. Hace 30 años que él llegó a los Bravos, quienes estaban lejos de ser ganadores. Pero los convirtió….

-o-o“Me dí cuenta de que me había equivocado al sentenciar foul aquel jonrón, porque todos los Orioles salieron hacia mí con caras que querer matarme”… Armando Rodríguez, cubano, quien fuera el primer umpire latinoamericano en Grandes Ligas.Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

*El autor es periodista y analista de beisbol con más de 70 años de experiencia.