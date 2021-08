Fracasó el capricho

Nosotros nos imaginamos que así se dieron las cosas. El encargado de la oficina que para el béisbol tiene el gobierno federal, Edgar González, se comunicó con Juan Gabriel para decirle que su carnal Adrián tenía ganas de ir a Tokyo 2020. La respuesta de Castro debió haber sido que ya tenía una lista de los peloteros que habían participado en el proceso eliminatorio y que no estaría nadie ajeno a la misma. El jefe de la oficina de béisbol insistió, pero Castro se sostuvo en su decisión, aunque fue advertido que habría consecuencias por no querer incluir en el seleccionado mexicano a quien fue una estrella en la pelota de las Grandes Ligas. Suponemos que la siguiente entrevista del jefe de la oficina de béisbol fue con el presidente de la Federación Mexicana, Enrique Mayorga. acordando el cese de Castro, que tenía varios años con el proceso. Algo así es la costumbre del paladín de la normatividad, a quien David González Camacho, papá de Edgar y Adrián, director del Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California, quien prometió remover de la presidencia de la Asociación Estatal de Béisbol y a semanas de dejar el cargo, no ha podido hacerlo No había motivos para quitar del timón del Tri de béisbol a Castro y junto con él se fueron sus más cercanos colaboradores. Había que buscar a alguien que aceptara dirigir al equipo mexicano y fijaron la mirada en Benjamín Gil, quien está al frente de los Mariachis de Guadalajara en la campaña 2021 de la Liga Mexicana de verano. Suponemos, qué para entregarle el timón del seleccionado mexicano, unas de las condiciones fue que Adrián tenía que participar en todos los partidos que sostuviera el equipo en la justa olímpica. Gil, en el inverno, en la Liga Mexicana del Pacífico, ha conseguido varios cetros con los Tomateros de Culiacán, cuatro en cinco temporadas y no dudo en llamar al Tri a quienes han sido sus peloteros en ese conjunto, que estuvo en la edición anterior de la Seria del Caribe. Y de paso, a sus amigos, en el cuerpo técnico del Tri de béisbol, que fue el primer equipo eliminado en Juegos Olímpicos. En su debut cayeron ante la escuadra de República Dominicana, que no hace mucho les había dado una macaniza en juego de exhibición, por apretado marcador de 1-0. Los anfitriones fueron el segundo rival de México y la escuadra de Japón venció a los aztecas por 7-4. En el primer partido de eliminación directa, México se enfrentó a Israel, un país que ni siquiera tiene liga profesional de béisbol, pero reclutaron a peloteros que aceptaron nacionalizarse y apalearon a los aztecas 12-5 y los mandaron a casa. A ese partido llegaron peloteros que le estaban debiendo al libro y ni la cruz se habían hecho, uno de ellos Efrén Navarro, quien había conectado el hit que calificó a México a los Juegos Olímpicos. Ramiro Peña, pelotero con experiencia en Grandes Ligas, tampoco había podido dar hit y no lo hizo, pues Gil lo dejó en la banca. Y Adrián, el que tuvo el capricho de participar en Juegos Olímpicos, había dado un hit en siete turnos, números muy alejados de lo que se esperaba del Titán, que en uno de sus turnos ante Israel intentó embasarse con un toque de bola, aunque si produjo la quinta carrera del equipo. En su momento, apuntamos que Tokyo 2020 no era lo mismo que Serie del Caribe y vemos que tuvimos razón, luego del rotundo fracaso. Quedará la duda si las cosas hubiesen resultado diferentes si el equipo lo lleva Juan Gabriel Castro, con los peloteros que se ganaron su lugar, participando en el proceso. Y también hay que esperar el informe que rendirá el mandamás de la Federación Mexicana de Béisbol y sí aceptará que se equivocó al cesar en la dirección del equipo a Juan Gabriel y enviar a Tokyo 2020 a todos los peloteros que le fueron sugeridos. Ya no tenemos más espacio para los Apuntes, que hasta aquí llegan…por hoy y recuerden seguir usando cubreboca y gel antibacterial, además de guardar la sana distancia, a pesar de estar vacunados y los renuentes, que no la recibieron, quédense en su casa.