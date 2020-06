Fortalezas y debilidades de los precandidatos

El próximo año se renovará la gubernatura, las diputaciones y las presidencias municipales. Las elecciones se desarrollarán en un escenario inédito, lleno de zozobra e incertidumbre derivado de la emergencia sanitaria.

Por ello, se hace impostergable un análisis de las posibilidades de los precandidatos que se mencionan de manera permanente en los medios y en las redes. Se presume que Jorge Hank iría por el PRI, persona altamente conocida en el estado, con dinero suficiente para invertirlo en la campaña, aunque no goza de buena reputación, es quizás el hombre más fuerte de este instituto político.

También aspira Enrique Acosta que ya compitió anteriormente y perdió, lo más probable es que busque una diputación local.

Por el PAN aparece de nuevo Oscar Vega Marín, quien efectuó un buen desempeño en la pasada campaña, es bien visto por los panistas y muy conocido en todo el estado, tiene fama de honesto y preparado es quizás el panista mejor posicionado; Jorge Ramos ex alcalde de Tijuana tiene opiniones encontradas, sobre todo aquel famoso endeudamiento realizado para pavimentar la ciudad, es poco conocido en Mexicali y Ensenada en las colonias populares; Gustavo Sánchez, fue diputado local y realizó buen papel como tal, pero en la presidencia municipal no le fue bien, debido a las altas expectativas que había generado, es muy conocido en Mexicali, pero no en el resto del estado.

Por Morena aparecen los nombres de Arturo González Cruz, actual presidente municipal de Tijuana, quien ha realizado un papel muy modesto en la ciudad, carece de presencia en el estado y últimamente ha sido criticado duramente por la apertura de bares, cantinas y casinos en plena pandemia, le falta proyección; Jesús Ruiz Uribe, se le conoce como “hijo de papi”, pues todo le ha llegado gracias a su papá, fue diputado, muy gris por cierto y ha cometido varios “exabruptos” que pintan de cuerpo y alma el tipo de persona que es, no tiene los atributos necesarios para ser candidato, menos para ganar; Mario Escobedo actual encargado de la cartera de economía, ha sido funcionario federal y dirigente de empresarios, ha tenido un modesto desempeño, no tiene la preparación necesaria para competir a nivel estatal, lo conocen muy bien en Tijuana y poco en el resto del estado.

Guillermo “Titi“ Ruiz actual fiscal del estado es un funcionario que está haciendo su mejor esfuerzo, es ampliamente conocido en Tijuana y las personas del resto del estado lo están conociendo gracias a los proyectos innovadores que está implementando para inhibir que los jóvenes caigan en manos de la delincuencia organizada; Amador Rodríguez Lozano secretario general de gobierno es una persona con bastante experiencia, sin embargo, ha sido acusado de ser el responsable y autor intelectual de la Ley Bonilla I y II, es ampliamente conocido en el estado por haber ocupado diversas representaciones populares cuando militaba en el PRI; Fernando Castro Trenti actual representante del gobierno de Baja California en la Ciudad de México, con mucha trayectoria política y administrativa dentro del PRI, conocido en todo el estado pero perdedor de la gubernatura. A estos dos últimos hay que “tenerles miedo”, sería un “error” su candidatura porque no ganarían y además si reciben la bendición del “virrey” al rato le crecerían los enanos.

Jaime Martínez Veloz por el PRD, político de altos vuelos que perdió la gubernatura la ocasión anterior, es ampliamente conocido en el país y en el estado. Es considerado un político honesto, consecuente en el pensar y en el actuar. Es quizás el único que encabeza la verdadera oposición por tener ideas progresistas. Esta lista es de los políticos más mencionados, seguramente, en la medida que pasa el tiempo habrá más suspirantes. Continuará…….