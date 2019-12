Feministas: Amor y paz

Se me quedó en el tintero comentar que el domingo pasado comencé a ver en mis redes sociales, a varios (hombres y mujeres) que echaban porras a una tal “Sofía”; y buscando de qué se trataba, vi que era la mexicana que concursaba en Miss Universo.

Después, vi que, en un chat, alguien subió algo sobre el concurso y puse que me gustó que ya fueran más inteligentes y profesionistas que bonitas. Y salieron reclamos de quienes, según esto, estaba yo defendiendo ese concurso; que, a mí, ni me viene ni me va, y que vi el final solo por metiche para ver a la tal Sofía. En fin. Gracias a Dios se cambió de tema porque, aunque todos nos decimos tolerantes, la verdad somos “intolerantes”, y es difícil que se reconozca.

El movimiento feminista, con el que simpatizo bastante, pero me gusta moderado, ha reunido a tantas ideologías, que de repente confunden sus fines. Es decir, se trata de darle su lugar a la mujer en todo lo que es justo y le corresponde. Pero eso no significa pleito con los hombres, generalizar que todos somos abusivos, ni usar la violencia para protestar contra la violencia. El feminismo es un sistema de ideas, que parte de la condición de la mujer en sociedad, y la lucha contra cualquier forma de discriminación (sean bonitas e inteligentes o no. Concursen o no).

El feminismo no debe de expresarse con generalizaciones, ni buscar desatar guerra de géneros, ni mostrarse violento contra la sociedad y las ciudades. El feminismo debe de tener una visión y postura inteligentes para cambiar la forma de relacionarnos todos, vivir en una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades para todos (si pongo todas y todos, me reclama la redacción).

Hablar de género es hablar de identidad, roles que nos corresponden como mujeres y hombres. Aunque ahora ya hay tantas mezclas entre masculino, femenino e intermedios, que ya no se sabe. Y no podemos cuestionar nada entre intolerantes, so pena de que se nos trate mal. Es indispensable saber que la lucha es de hombres y mujeres juntos, pero cada cual tiene sus formas de atender las cosas. Precisamente por eso hay que tratar todo con sapiencia y tolerancia. Así, se alcanzará la igualdad y un mejor trato.

Para un servidor, lo peor que le puede pasar a una “feminista”, es perder su feminidad, con posturas radicalizadas, envalentonadas. Para incursionar en más espacios, deben de mesurarse para negociar y consensuar sus legítimas exigencias, sin perder jamás su esencia. Y muy importante es reconocer que la lucha es de ellas y los hombres por la justicia. Cada paso que han dado es porque se ha legislado, hombres y mujeres juntos.

El desafío principal del feminismo hoy es articular sus luchas. Porque yo le puedo asegurar que no pretenden lo mismo las mujeres ejecutivas o políticas que vemos en nuestros trabajos, empresas, legislaturas y puestos públicos, que las que pintarrajean las calles con el torso desnudo.

* El autor es asesor administrativo, presidente de Tijuana Opina y coordinador de Tijuana en Movimiento.