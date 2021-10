Fanpages para la vida diaria

A las personas que definimos como líderes en su ramo, ¿qué tipo de contenido exhiben en sus redes sociales?. Se asume que detrás de esa imagen hay un grupo de trabajo específico que maneja sus cuentas, léase un community manager, y este es parte de una estrategia de relaciones públicas para vender al personaje. A su vez participa de otro equipo de marketing para aquello que representa este líder, y alguien más pueda comercializar el producto de ello. Es una maquinaría que ha probado su efectividad, pero quienes no cuentan con este aparato y buscan el posicionamiento como representantes de sus temas de interés ¿qué deberían hacer?. Según Heba Sayed, líder de estrategia de IBM Cloud, a partir de 2021, “las mejores piezas de contenido no serán las que realicen los profesionales de marketing”. El público más que nunca busca inspiración en las personas y sus actividades.

No tiene el mismo impacto mediático aquel que va a muchos eventos, se toma fotografías con otros invitados y lo comparte en redes, a aquel que en esas mismas circunstancias cerró un trato comercial y no le dio la importancia para presentarlo a su público disponible digitalmente, este le apuesta a una ganancia en diferente plazo. En el caso de quien aspira a un ascenso profesional en el ámbito ejecutivo, deja de compartir videos realizados en Tik Tok en sus otras redes porque no es visto como algo que aporte. Hay que aceptarlo, todos quieren tener el engagement de un influencer, pero no están dispuestos al escrutinio (y al trabajo) que eso implica.

Hay que diversificar nuestra persona pública y uno de los caminos es a través de un fanpage. Este tipo de estrategia nos va a permitir llegar a nuestro público objetivo y otros más sin darles la oportunidad de invadir nuestra intimidad, y así evitaremos crear esas listas sobre lo que pueden ver unos y otros. Esta fanpage es un compromiso personal para alimentarse de forma periódica con lo que queremos se sepa de nosotros en ese periodo. Elizabeth Smith para Chron. comenta que además de aumentar la visibilidad y la comunicación con la audiencia, podemos mostrar el lado humano de aquello que queremos dar a conocer, incluso participando dentro de una institución o un negocio.

Los personajes que buscan posicionarse en el ámbito político lo han hecho desde siempre, nos comparten lo que pueda convencernos para otorgarles nuestra confianza y, por lo tanto, el voto; entonces, por qué no deberíamos jugar con las mismas cartas cuando de todos modos subimos a redes sociales las fotografías que creemos nos favorecen y nuestros momentos más felices. Trabajemos en nuestra imagen y a la vez conservemos nuestros círculos más cercanos como tal, los primeros en seguirnos en esta nueva página serán ellos mismos, quienes además compartirán esto que queremos comunicar. “Las comunidades construyen marcas que generan negocios”, según Vanshika Mehta, estratega y consultora de marcas. La tarea es buscar nuestro público, crear contenido, provocar la conversación y capitalizarlo.

- Javier Espinoza Medina