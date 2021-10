Aún hay un lugar disponible para la ronda semifinal del torneo clase Mayor que la Liga Amateur de Béisbol de Tijuana, boleto que buscan Panadería Santa Cruz y los Leones. Ya están, en el orden que clasificaron a semifinales, Publicidad Márquez, los Guerreros y Cardenales, bicampeones del circuito rojo, que están defendiendo su corona. Los de Ensenada dieron la primera sorpresa de la competición al barrer en tres juegos al hilo a San Ysidro Imprenta, un equipo que se armó hasta los dientes, pero llegaron cortos de personal a la postemporada. Muy poco agradecimiento de los peloteros con el patrocinador, Clemente Rincón, que trata muy bien a los jugadores y en la postemporada había muchas ausencias. No hay que demeritar la actuación de los porteños, que en el torneo regular batallaron, pero fueron haciendo ajustes, que les funcionaron y la barrida a los impresores es una muestra de que son aspirantes a la corona. Imaginamos que deben estar practicando, mínimo, para no salirse de ritmo, ya que la semifinal la iniciarán sin haber jugado en dos semanas. Y de acuerdo al sistema de juego les toca medirse a los Guerreros, que fueron el equipo más ganador de la campaña regular y en los play off necesitaron de cuatro juegos para eliminar a los Tigres, Clase de pelea que dieron los felinos, que tuvieron una vez más a los Guerreros en la lona, pero no los pudieron rematar, por falta del batazo oportuno. Así fue en dos de los triunfos que Guerreros arrebató a los Tigres, que mejoraron bastante en la postemporada. “Con el campeón hasta que muera”, dicen y los dirigidos por Maylo Peña tienen todo para aspirar a un tercer cetro en forma consecutiva. Cardenales se fue a cuatro juegos para dejar en el camino a los Royals, de quienes abusaron el domingo anterior y les dieron una macaniza. Los bicampeones se medirán al cuadro que salga avante de la serie entre Panadería Santa Cruz y Leones. Se midieron el domingo anterior en el tercer encuentro de la cartelera programada en el campo Luis García, pero sólo se jugaron cuatro entradas y estaban arriba los Leones, que han venido de menos a más y son serios contendientes a la corona. El domingo de enfrente reanudarán el cotejo, única actividad programada en el circuito escarlata, para que las semifinales arranquen una semana después. Como es costumbre en las ligas, primero hay juegos y luego llevan a cabo las ceremonias protocolarias y la Municipal de Tijuana anuncia la inauguración para el domingo próximo, en el campo Salvador Sierra Vera. El gobierno del estado se la hizo buena a la Liga de Playas de Tijuana y la mañana del martes llegaron a desalojarlos de uno de sus escenarios, con fuerza pública y todo. No hay claridad en el asunto, al menos no para nosotros, ya que se habla de una expropiación y que los terrenos se destinarán para parque, que ya hay en Playas de Tijuana, el Azteca, que anteriormente llevaba el nombre de México. Ya hay abogados trabajando en el caso, pues, según eso, les dieron un madruguete a los beisbolistas, en la última semana de gestión de Jaime Bonilla Valdez al frente del gobierno de Baja California. Se acabó el espacio para los Apuntes, que hasta aquí llegan… por hoy, sigan usando cubreboca y gel antibacterial, además de guardar la sana distancia, no importa que ya estén vacunados, cuidarse no está de más.