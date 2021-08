Fallece ex diputado

Ayer al mediodía la clase política de Baja California recibió una triste noticia, el fallecimiento del ex diputado local, José Félix Arango Pérez quien formó parte del Partido Acción Nacional del que fue en dos ocasiones diputado.

Él fue miembro del Grupo Palaco dentro del PAN, que fue en Mexicali uno de los que mayor poder tuvo, en el que también se encontraban, Francisco Rueda Gómez y Gina Cruz.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

También fue Secretario del Ayuntamiento durante la administración de Jaime Rafael Díaz Ochoa, previo a ser candidato a la diputación durante la XXII legislatura.

Félix Arango Pérez fue el impulsor del Instituto Palaquense de Educación Superior, del cual fue su primer director; también buscaba el impulsar la municipalización de Palaco como diputado de la XXII Legislatura, lo cual al final no ocurrió.

En la etapa final como diputado del PAN apoyó reformas que beneficiaban a Morena, por lo que le fueron retirados sus derechos partidistas, los cuales recobró por medio de los tribunales.

Según los cercanos, el ex diputado falleció debido a un cáncer que lo afectada desde hace algún tiempo, por lo pronto el Partido Acción Nacional está de luto. Dicen que independientemente de las diferencias que tuvieron con fueron más los logros que los desacuerdos en la etapa que el PAN no tenía ni pies ni cabeza.

Venganza política

Los que parece que todavía van a seguir en “Home Office” son los diputados de la 24 Legislatura del Congreso de Baja California, quienes este jueves tuvieron, otra vez, una sesión virtual y no presencial. A pesar de que ya se habían retomado las sesiones presenciales y que los trabajadores del Congreso ya fueron llamados a volver a sus oficinas, por acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) los legisladores todavía podrán llamar a sesión en modalidad virtual por la contingencia sanitaria de la Covid-19.

Y resulta curioso, sobre todo porque a nivel nacional ya se está hablando del regreso de los estudiantes de todas las edades a clases presenciales, pero los diputados parece que todavía consideran imposible trasladarse a Mexicali para sesionar.

Por cierto, que para este primer periodo ordinario de sesiones se designó a la morenista María del Rocío Adame Muñoz como la presidenta de la Jucopo, que además incluye a Santa Alejandrina Corral Quintero, Josefina Agatón Muñiz, Miguel Peña Chávez, Román Cota Muñoz, Daylin García Ruvalcaba y Cesar Adrián González García.

Les prohíben entrar

Luego de que algunos regidores de Ensenada señalaron que personal a su cargo fue despedido después de haber votado en contra de la municipalización del agua, hace unos días recibieron una circular del Oficial Mayor, Juan Antonio Guillen Sánchez, avisándoles que dicho personal ya no puede ingresar a las oficinas de regidores.

"En atención a continuar con la salvaguarda de la integridad del personal del Ayuntamiento y sus usuarios, así como llevar un control del uso de las instalaciones del gobierno municipal, se les exhorta a no permitir el acceso a las instalaciones y áreas de trabajo a personas de quienes no se haya recibido la autorización de alta por escrito por parte de Oficialía Mayor para formar parte del personal o que ya no forme parte de la plantilla a su cargo, esto a fin de no incurrir en responsabilidad con terceros y evitar accidentes de cualquier naturaleza".

Y es que a algunos de los ediles afectados seguían manteniendo al personal en sus oficinas a pesar de haber sido despedidos presuntamente bajo órdenes del Presidente Municipal, Armando Ayala Robles.

Sin embargo, el regidor independiente, Raúl Vera Rodríguez, manifestó que Oficialía no puede evitar el acceso a nadie, ya que es un recinto público en el que cualquier ciudadano puede ingresar.