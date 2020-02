Este año ¿se separa BTS?

En los últimos días BTS hizo su esperado regreso con un nuevo álbum llamado MAP OF THE SOUL: 7 con el que seguramente ganarán cientos de reconocimientos al ser uno de los álbum más elaborados y con más canciones del grupo, además gracias a su retorno realizaron varias entrevistas en donde nos cuentan sobre el futuro de BTS en los próximos años, ¿será este su último año juntos?

Primero empecemos con el inteligente lanzamiento del tráiler para la canción principal titulada “ON”, en la que por primera vez en la historia del KPOP un grupo lanza su tráiler en una plataforma diferente a YouTube, en esta ocasión fue TIKTOK, (La plataforma de videos cortos que se rumora será la más popular del año), desde inicios de enero se ha estado promocionando con cientos de YouTubers y esta vez por medio de BTS; a tan solo 5 minutos de subir un pequeño fragmento de 30 segundos, la plataforma se cayó, dado que millones de personas empezaron a descargar la app para no perderse el adelanto.

Por otro lado, el viernes 21 de febrero fue el esperado lanzamiento de uno de los videos musicales y además liberaron el álbum MAP OF THE SOUL: 7, que rápidamente se posicionó los primeros lugares de las plataformas digitales, llegando al punto en el que las 20 canciones que contiene el álbum estaban en los primeros 20 lugares de éxitos ese día, también el álbum físico no se quedó atrás ya que hasta el momento es el álbum más vendido de KPOP del 2020, logrando vender más de 4 millones de pre-ordenes, desplazando a su anterior álbum ‘Map of the Soul: Persona’ que registraron más de 3 millones de pedidos.

Los triunfos aun no terminan ya que el próximo 28 de febrero lanzarán el video musical principal para “ON” que es el más esperado para las ARMY (Así conocidas a las fans del grupo), el cual se espera rompa records en la plataforma, ¿Crees que sea posible para los fans de BTS?.

Ahora, mientras esperamos a que salga el video musical principal de BTS el próximo 28 de febrero, el grupo nos ha estado compartiendo entrevistas y transmisiones en vivo en donde nos han contado sobre el proceso de creación del álbum que les llevó más de 10 meses, también mencionaron cómo este álbum es uno de los más especiales para los chicos ya que se llama Map of the soul: 7, que refleja a los 7 integrantes y los 7 años que llevan hasta ahora como grupo y en donde trataron de reflejar un poco sobre ellos en cada canción, un dato curioso es que todos los integrantes participaron en componer las letras de por lo menos una canción, realmente muchos pensamos que este álbum es uno de los mejores del grupo hasta ahora.

Por otra parte, había muchísimos rumores de que probablemente este sería el último álbum de BTS ya que en una de las entrevistas le preguntaron a Jin si iría al servicio militar (El servicio militar es obligatoria en Corea y lo tienes que hacer entre los 18 y 28 años) Jin actualmente tiene 27 así que probablemente este año sea el primero en En entrevistas él mencionó: "Creo que es un deber natural, estoy listo para servir en cualquier momento", así que muchos pensamos este podría ser el último álbum de BTS en el que estén todos juntos como grupo, pero no es algo que podemos asegurar ya que aún están en pláticas si los integrantes de BTS irían al servicio militar, ya que después de todo, gracias a ellos Corea ha sido ampliamente reconocido a nivel mundial; así que algunos dicen que podrían estar exentos a ello, ahora cuéntame tú, ¿crees que este sea el final para BTS? ¿Crees que Jin se enliste este año al servicio militar?

