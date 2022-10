Estatal Universitario

En el ya cada vez más cercano mes de noviembre, se llevará a cabo la edición XXXVII de los Juegos Deportivos Universitarios, en Tijuana. Es el proceso eliminatorio de los campos Tijuana, Mexicali y Ensenada de la Universidad Autónoma de Baja California, anunciado para ponerse en marcha el día 4. Por cierto, un día antes, el 3, cumplimos años, así que tienen chance todavía, casi una semana, para la compra de regalos, pues los últimos años han sido sólo mensajes por el face, que también se agradecen. En la competencia universitaria está contemplada la participación de 900 deportistas cimarrones. Hay otros campus universitarios, pero es tradicional que sólo participen Tijuana, Ensenada y Mexicali, que es donde hay Facultad de Deportes, de la que egresan los licenciados en Actividad Física y Deporte. El 4 de noviembre se desarrollarán las acciones de los deportes de conjunto como baloncesto, béisbol, fútbol asociación y fútbol rápido o de bardas, disciplina en que la UABC ha conquistado, no hace mucho, dos medallas de oro, en varonil, en la Universiada Nacional, bajo la férula de Chebo Martínez Alejandre. También se realizarán los eventos de softbol, tochito, voleibol de playa y voleibol de sala. En la mayoría de las disciplinas, las competencias son en las ramas varonil y femenil. Los escenarios serán los espacios deportivos de la máxima casa de estudios, utilizando también los del Centro de Alto Rendimiento, que están muy cerca, a una canasta de tres puntos o un tiro libre de chutale. Una semana después, el 11 de noviembre, se ponen en marcha las acciones de los deportes individuales de ajedrez, atletismo, bádminton y baloncesto 3X3, que debería ser incluido en los de conjunto, creemos. También están los deportes de contacto, boxeo, judo y tae kwon do, además del tenis de mesa y tiro con arco. Hay una buena relación entre la UABC y el Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California. No hace mucho, la directora del Inde, Lourdes Cañez Martínez, entregó equipo para la sala de gimnasia que lleva el nombre de Eduardo Carmona Valenzuela, quien fuera entrenador de Denisse López, la mexicalense que estuvo en Juegos Olímpicos. Ahí hace sus entrenamientos Alexa Moreno, con mira a la fiesta olímpica de Paris, en el 2024. Carmona Valenzuela, en algún tiempo, fue Jefe del Departamento de Actividades Deportivos y Recreativas, que desapareció para darle paso a la Escuela de Deportes y que ahora es la Facultad. En la entrega de equipamiento, directivos de la UABC dieron una placa de reconocimiento a la directora del Inde, quien señalo que tienen proyectos que benefician al deporte de Baja California, no sólo a los estudiantes, también a la comunidad en general. Los Juegos Deportivos Universitarios, como ya apuntamos, es el evento eliminatorio interno de la UABC, de los que surgirán quienes representarán a los Cimarrones en el Estatal Interinstitucional, en el que participan otras escuelas de educación superior, en ruta a la etapa regional de la Universiada, que reparte boletos para la final nacional. Ya no tenemos más espacio para los Apuntes, que hasta aquí llegan…por hoy, no se relajen y sigan usando cubreboca y gel antibacterial, además de guardar la sana distancia.