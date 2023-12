Estar pendientes del espectáculo político que viene

Se acerca el fin del 2023 y ya hay quienes todavía no pueden cumplir con los propósitos de este año y tampoco algunos políticos convertidos en autoridades, de repente empiezan a moverse las aguas políticas electorales surgiendo algunos personajes que están luchando por una candidatura ya sea por el grupo “Juntos Haremos Historia”, Morena, Verde y PT mientras que por otro lado la coalición “Fuerza y Corazón por México”.

En Baja California hay quienes están en un cargo público y pretenden estar en la boleta electoral el próximo año, me refiero a la “golpeadora de animales”, Monserrat Caballero Ramírez, alcaldesa de Tijuana quien presume que puede andar por las calles de esta ciudad con seguridad pero acompañada de sus guardaespaldas, mientras que los ciudadanos comunes caminan con el “Jesús en la boca” como diría mi abuela, esperando no ser asaltados o asesinados. Mientras que Monserrat al caer la tarde se va y se arropa con la protección de los militares al ser huésped junto con su hijo.

Además hay encuestas como la de Buendía y Márquez donde ponen a Monserrat Caballero con 39 % de preferencias para ser candidata de Morena para la elección de Presidente Municipal de Tijuana, superando por nueve puntos a Érik el “Terrible” Morales que tuvo un 30 % de apoyo de los encuestados. Pero serán las autoridades de Morena a nivel local y nacional que aprueben estos datos, pero tras los malabares que hicieron en el Consejo Estatal Electoral de Baja California pusieron a Tijuana y Mexicali en el Bloque Bajo, con lo cual los partidos podrán seleccionar en estos dos Ayuntamientos igual a candidatas mujeres o candidatos hombres.

En Mexicali la situación en Morena para la elección de un candidato a la alcaldía de la Capital del Estado se divide entre la presidenta municipal, Norma Alicia Bustamante Martínez y Nezahualcóyotl Jáuregui, ex secretario del Bienestar estatal. Amigos de Norma ponen en las rejas mantas que dicen “Que siga Norma”, con la imagen de Norma Bustamante por supuesto. Algunos resultados que me hay llegado de encuestas, pagadas por no sé quien, me indican que Norma supera por mucho a Neza, pero en Mexicali la propia presidenta municipal de la capital había dicho que aceptaría la decisión de su partido, pero todos sabemos que su corazón le dice otra cosa. Vuelvo a decir que la decisión está en manos de los dirigentes estatal y nacional.

Mientras quienes no tienen que cumplir promesas al pueblo bueno son los de la coalición PAN, PRI, PRD. Hay quienes ponen como posible candidato en Tijuana a Jesús Alberto Capella Ibarra, quien fuera, hace algunas administraciones, secretario de seguridad precisamente en Tijuana y durante años anduvo penando en los estados de Morelos y Quintana Roo por ejemplo, esto demuestra que la caballada está flaca, como diría Rubén Figueroa Figueroa ex gobernador de Guerrero, en los tres partidos coaligados.

En cambio, la elección de un candidato de la coalición Fuerza y Corazón por Baja California, destaca Francisco Fiorentini Cañedo, trabaja en la IP, fue presidente de la Coparmex Mexicali, anduvo en algo que nunca funcionó cuando estaba, el Consejo de Participación Ciudadana de la primera conformación del Sistema Estatal Anticorrupción. Otro que se quiere colar a la alcaldía de Mexicali es el ingeniero Jaime Navarro, también levantó la mano Héctor Ibarra Calvo quien ha sido regidor en la administración municipal de la capital y el empresario Enrique Romo. Muchos tiradores y habrá un solo candidato, pero no hay que olvidar que puede ser candidata, aquí la única que me ha manifestado su intención de contender por la candidatura a la presidencia Municipal de Mexicali es Gina Andrea Cruz Blackledge, tal vez haya otras pero no me lo han dicho.

Lo que para muchos es un conflicto en el PAN el que José Guadalupe Osuna Millán pretenda ser el candidato en la primera fórmula para el Senado y el que Gustavo Sánchez (ex alcalde de Mexicali) también pretenda la senaduría llevando en la fórmula a Maximiliano García o Max Gacía, ex secretario particular de Osuna Millán cuando fue alcalde de Tijuana y también cuando fue gobernador de Baja California, ¿Osuna Millán está perdiendo a sus cuates? Amigas y amigos hay que estar pendientes del espectáculo que nos brindarán los políticos, disfruten.

