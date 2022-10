Estamos sumidos en una bronca

Ayer afirmé en una publicación que a nadie le importan en Tijuana las muertes violentas diarias que vemos en medios electrónicos e impresos (o peor aún, vemos directamente en la calle) y se me vino el mundo encima.

Que si soy un insensible, que si toco los temas con superficialidad, que no me tomo nada en serio, que por ser “panista” (juran) no debo opinar y que si estoy en la cabeza de los demás para saber lo que piensan. Me dijeron eso y poco más (y bueno, también hubo quien me apoyó, por supuesto).

Pero es que no hay para donde hacerse con la increíble apatía, la sorprendente inacción, el valemadrismo con el que nos hemos tomado en Tijuana este incremento de la inseguridad en tan sólo 14-15 años. En días pasados me dijo un ex funcionario de seguridad pública de aquella época que estamos hoy 700% con más problemas que en esos años. ¡Es muchísimo!

Y ¿que estamos haciendo? ¿Hay un nuevo programa de seguridad pública en la región? ¿Los gobernantes nos están convocando a apoyarlos en una cruzada importante contra la violencia? ¿Alguien de los grupos intermedios está alzando la voz para enfatizar el problema?

Las respuestas son muy obvias: nadie está haciendo gran cosa (ni tampoco se ve que quieran hacerla) y simplemente estamos observando todo pero dejándolo pasar.

No sé si es el compromiso político de nuestras gobernantas por no contradecir a López Obrador, pero fuera de los anuncios de traer más a la Guardia Nacional cuando hay una bronca, no hay mucho más en el tintero.

Hasta la Presidenta Municipal lo admitió en su informe anual: no están coordinados con Estado y Federación para salir a defender a los tijuanenses. Así lo admitió, como si nada.

Para acabarla de amolar, últimamente también he estado en varias presentaciones de “informes” gubernamentales de los distintos niveles de gobierno sobre el tema de la inseguridad y hagan de cuenta que el mundo es color de rosa en nuestro territorio: todo disminuye, todo está bajo control y ya vamos por buen camino.

La triste y terca realidad los contradice todos los días. Este será el sexenio más violento de la historia (ahí sí la están haciendo): 4 muertos diarios en Tijuana, casi 100 en el país ¡que tragedia!

No han servido los regaños de las abuelitas, ni los abrazos del Presidente ni los libros de la no-primera dama, para contener la violencia.

4 años de pretextos a nivel federal, uno a nivel local y siguen intentando hacernos creer que el Presidente Calderón (hace casi 11 años que ya no es) sigue siendo el culpable. Si estos gobernantes y sus funcionarios fueran mis empleados directos, ya los hubiera despedido desde cuándo. No parece que sepan lo que están haciendo o cuando menos, no se notan los resultados de su trabajo diario.

Conozco personalmente a algunos de ellos y por más que intento justificar o avalar su operación, los delitos están a la vista de todos: nos siguen robando en casas y negocios, siguen asaltando transeúntes en la calle, siguen las extorsiones telefónicas, sigue el cobro de piso en algunas zonas, siguen las balaceras, siguen las muertes violentas, siguen los abusos a mujeres y menores… una muy difícil situación a la que de ninguna manera debemos acostumbrarnos ¡estamos en un broncón!.

Urge tomar acción. O de plano, no le entiendo para donde vamos y efectivamente, todo es Disneylandia y yo soy el negativo.