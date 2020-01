¿Estamos cerca de la Tercera Guerra Mundial?

En México -sobre todo en las redes sociales-, tal pareciera que se lo toman como una broma, tal y como sucede en los múltiples avisos de que “el mundo se va a acabar”, sin embargo, la gran diferencia entre una y otra, es que cuando se habla de guerra es porque hay cientos o miles de personas muriendo de manera injusta, para variar, Estados Unidos encabeza uno de los frentes del conflicto y nosotros como sus vecinos inmediatos debemos de tener motivos para preocuparnos y no para solo estar haciendo memes.

“La guerra es un lugar donde jóvenes que no se conocen y no se odian se matan entre sí, por la decisión de viejos que se conocen y se odian, pero no se matan”, dice la frase del fotógrafo estadounidense Erich Hartman, que seguramente algunos de ustedes ya la conocen, y en efecto, eso es la guerra, una lucha a muerte de dos pueblos que difícilmente entienden el conflicto, aquí analizaremos los principales motivos del porqué de esta nueva guerra entre EUA e Irán.

Desde que Estados Unidos tomó el control del mundo, no ha dejado de tener la mirada puesta en el Medio Oriente, desde la creación de Israel como estado, además de la intervención de la zona con mayor explotación petrolera del mundo, Irán es el cuarto productor de petróleo del mundo, además de que rechazó el comercializar este combustible en dólares, actualmente el petróleo se comercializa a nivel mundial en dólares y eso le da más poder a EUA, ahí hay muchos motivos Económicos para el conflicto.

También, durante el 2019 se registraron hechos violentos relacionados con posibles atentados a buques petroleros, ambas naciones también rompen acuerdos para el desarme nuclear de Irán e iniciando el 2020 el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence reveló que el fallecido líder de la Fuerza Quds, Qasem Soleimani tuvo relación con el Cártel de los Zetas en México para preparar atentados terroristas. Recientemente se reveló que un avión con más de 180 pasajeros fue derribado (supuestamente por Irán) en la zona del conflicto.

En el ámbito político, al Presidente Trump no le viene mejor la época de la guerra que ahora mismo, que enfrenta no solo una reelección en puerta, también un juicio del cual se vaticinaba que no podría salir limpio, sin embargo, como históricamente nos han enseñado, no hay crisis que no resuelvan los gobiernos norteamericanos que no sea mediante el estallido de una guerra, ahora Trump tiene discurso y de ganar este conflicto también estaría echando su suerte no solo para triunfar en la reelección, sino incluso librarse de las acusaciones en su contra.

Hoy la situación en el Medio Oriente está más que tensa que nunca, también hemos visto cómo en un acto que solo Putin pudiera hacer, el Presidente ruso aterrizó en Estambul con cualquier pretexto para decirle al mundo “Aquí está la hermana Rusia” e hizo alarde de su poderío en la zona, los Chinos no se han quedado atrás y de forma más indirecta han demostrado de qué lado se encuentran en este conflicto.

* El autor es un periodista con 25 años de carrera, ha encabezado noticieros en la televisión internacional; ganó el premio Nacional de periodismo y ha sido académico, además dirige el portal www.alfredoalvarez.mx