Estadio Valenzuela provoca protestas

Jorge Figueroa N.de Hermosillo, opina: “¿El gobernador de Estado de Sonora, por decreto, no por consulta entre los aficionados, como lo fue con el estadio Héctor Espino, va a bautizar al actual estadio de beisbol con el nombre de Fernando Valenzuela, quien no tiene los méritos como naranjero para tal distinción. Por lo visto la tal fernandomanía no para”.

Edecio L. Garza G. de Monterrey, pregunta: “¿Cuál va a ser la rotación de los Yankees 2023?”.

Amigo Yecho: Esos muchachones tienen con qué, imagínate: Gerrit Cole, Carlos Rodón Néstor Cortés, Luis Severino y Frankie Montas.

Miguel A. Figueroa, de Buenos Aires, pregunta: “¿Es cierto que los dos pitchers a quienes el mismo día y en dos ciudades diferentes, Joel Youngblood les conectó hits, fueron después elevados al Hall de la Fama?”.

Amigo Migo: Sí señor, fueron Ferguson Jenkins, quien lanzaba en Chicago por Cachorros esa tarde, uniformado Joel con los Mets; y por la noche, en Philadelphia, a Steve Carlton, de los Phillies, cuando ya habían cambiado a Youngblood a los Expos

Porfirio Venedeto, de Mexicali, pregunta: “¿Por qué no tumban ya El Monstruo Verde y hacen de Fenway Park un estadio decente? Acabo de estar en tres juegos allá y me parece insultante ese mamotreto”.

Amigo Porfi: “Ese mamotreto” es la pared más famosa del beisbol. Y no se puede tumbar, por varias razones. Una, que los fanáticos de los Medias Rojas y otros más, no apoyarían eso; otra que por detrás está la calle Lansdowne, que no es posible cerrar; y una más, ese monstruo se construyó para que los vecinos no pudieran ver los juegos gratis.

Joel Salazar de Barcelona, pregunta: “¿El shift defensivo fue usado siempre. Cómo le jugaban a Babe Ruth y a Mickey Mantle?”.

Amigo Elo: Mánagers, coaches y los mismos peloteros, aplicaban sus estrategias. Luis Aparicio se negó a que lo mandaran a la Liga Nacional, alegando que no conocía bien a esos bateadores. Pero, indudablemente, se ha perfeccionado el asunto, y además, la prohibición de Rob (Cabeza de Chorlito) Manfred, ESPN y FOX, lo han puesto de moda. Ellos quieren beisbol sin estrategia. Fíjate en los ocho segundos por lanzamiento.

