¿Esta vez irá en serio?

Esto nos lo estamos preguntando la enorme mayoría de los mexicanos, ahora que volvieron a aprehender a Ovidio Guzmán, en Sinaloa. Estamos preocupados porque en octubre del 2019, cuando lo aprehendieron la primera vez, sus compinches iniciaron una serie de actividades terroristas, tratando de atemorizar a la población, cosa que lograron con prontitud y eficacia. La agresividad con la que se apoderaban de automóviles para luego incendiarlos, lo mismo que los bloqueos a importantes carreteras, exigiendo la liberación de Ovidio, detonaron el temor de las fuerzas armadas y del Presidente de la República, quienes terminaron liberándolo.

Los mexicanos nos opusimos inmediatamente a esa errónea solución, porque estamos convencidos de que solo la fuerza del gobierno puede enfrentar a la fuerza del crimen organizado. Estábamos y estamos conscientes de que en un conflicto de estas dimensiones van a existir bajas importantes, pero las autoridades se asustaron y claudicaron. Esta vez, sin embargo, la acción tuvo la misma reacción de parte del crimen organizado, pero las consecuencias fueron diferentes, y aunque no se amainó el contraataque, el operativo no dio marcha atrás.

Desde siempre, el ejército, la Marina, y las agencias policíacas habían estado siendo atacadas sin que hubiera una respuesta en la misma medida. Las humillaciones y los golpes bajos eran una constante contra las fuerzas gubernamentales, quienes optaban por huir o evadir los enfrentamientos. Con este golpe al crimen organizado la consecuencia debería ser que surjan más enfrentamientos, pero que las acciones bélicas repercutan de manera vigorosa en el ánimo de los soldados. La estrategia contra el crimen organizado que propone López Obrador, de abrazar y

no balear, además de que no hay por dónde iniciarla, no responde ni siquiera a una actividad defensiva. Por lo contrario, ha impulsado el engrandecimiento de las actividades delictivas y la expansión de las zonas de influencia de los carteles.

El resultado obvio de la inactividad de la lucha contra el crimen organizado, es que no existe un solo espacio del país, en donde no haya actividades delictivas fatales. La delincuencia se ha estado apoderando del país de manera gradual y constante. La cooptación de los agentes de la policía municipal era cosa obligada, tal como lo reafirma el número de policías enriquecidos ilegalmente, así como el incremento constante de los agentes ejecutados.

Por consiguiente, ya el gobierno no tiene otra alternativa que seguir aprehendiendo criminales, e invitando a la población a que nos comprometamos en la defensa de nuestra propia familia, nuestros bienes y nuestra integridad. La olla exprés en la que se ha convertido nuestra sociedad, está por llegar a su límite, y si no es despresurizada, va a explotar destruyendo lo poco que hemos logrado conservar. Debiera, López Obrador, adoptar este problema como el eje principal de las actividades gubernamentales, y establecer cercos de prevención, protección y aprehensión de delincuentes, como una forma de determinar eficazmente, quienes son los objetivos primordiales de ser aprehendidos, e ir por ellos. Ya tienen al primero, pero les faltan muchos. Vale.

